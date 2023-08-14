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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Сбитая катером жительница Нижнего Тагила пришла в сознание

Сбитая катером жительница Нижнего Тагила пришла в сознание

14 августа 2023, 13:21
Фото: Иван Подмазов
Стали известны подробности самочувствия женщины, которую на Тагильском пруду в Нижнем Тагиле сбил катер, когда она каталась на сапе.

После аварии прошло 17 дней. Все это время многодетная мама Ирина Подмазова проводит в больнице, сейчас она пришла в себя. За ней ухаживают медики и супруг Иван».

Примерно в полночь женщина каталась в акватории на сапборде со своим девятилетним сыном. У них была включена подсветка. При этом катер не заметил катающихся и влетел в них. Ирине диагностировали черепно-мозговую травму и гематому головного мозга. Ребенок не пострадал.

Уже в палате реанимации, 14 августа, женщине исполнилось 42 года. По словам супруга Ивана, Ирина идет на поправку — наблюдается положительная динамика. Сейчас она находится в сознании и отключена от аппарата ИВЛ.

Она хочет что-то сказать, но трахеостома не позволяет. Поэтому на все вопросы мужа она отвечает при помощи кивка головы. А тем временем расследование уголовного дела продолжается.

Полиция Нижнего Тагила завела уголовное дело по факту столкновения катера с сапбордом
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