Сбитая катером жительница Нижнего Тагила пришла в сознание

Примерно в полночь женщина каталась в акватории на сапборде со своим девятилетним сыном. У них была включена подсветка. При этом катер не заметил катающихся и влетел в них. Ирине диагностировали черепно-мозговую травму и гематому головного мозга. Ребенок не пострадал.