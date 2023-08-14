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В Екатеринбурге нашли некачественное сливочное масло

Сливочное масло сомнительного качества найдено в Екатеринбурге

14 августа 2023, 16:37
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге нашли некачественное сливочное масло

Сливочное масло сомнительного качества из Челябинской области обнаружили на складе в Екатеринбурге. Декларация на него была отозвана в июне 2023 года в связи с найденными нарушениями.

Сотрудники свердловского Россельхознадзора взяли несколько проб масла для исследования. В результате оказалось, что продукция не отвечает требованиям безопасности, рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что у товара вместо жиров была растительная основа. Предприятию, где производилось масло, сообщили, что его нужно снять с реализации.

Напомним, в детский сад челябинского города Озерск завезли опасную сметану из Свердловской области. Поставщикам сообщили о некачественной молочной продукции, а дошкольному учреждению порекомендовали не использовать эту сметану.

Свердловскую сметану сомнительного качества завезли в детский сад Озерска
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Масло#Сливочное масло#Россельхознадзор#Ведомство#Проверка#Исследование#Продукция#Здоровье#Качество
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