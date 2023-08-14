Сливочное масло сомнительного качества найдено в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Сотрудники свердловского Россельхознадзора взяли несколько проб масла для исследования. В результате оказалось, что продукция не отвечает требованиям безопасности, рассказали в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что у товара вместо жиров была растительная основа. Предприятию, где производилось масло, сообщили, что его нужно снять с реализации.
Напомним, в детский сад челябинского города Озерск завезли опасную сметану из Свердловской области. Поставщикам сообщили о некачественной молочной продукции, а дошкольному учреждению порекомендовали не использовать эту сметану.