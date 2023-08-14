Судебный пристав спасла грибника из болота на Урале

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Пропавшему грибнику 80 лет. В его поисках принимали участие сотрудники полиции, МЧС и волонтеры, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.
Юлия занималась поисками в лесном массиве Долматовского района. Она вышла к болотистому берегу озера Мельничное. Там она услышала слабый голос «здесь». Она пошла на звук и увидела, что пенсионер по горло увяз в болоте.
Женщина позвала на помощь сотрудников МЧС. Они соорудили настил из веток. Он помог дотянуться до грибника и вытащить его. Мужчина в результате был госпитализирован.