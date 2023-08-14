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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:35

Судебный пристав из Верхней Пышмы спасла грибника из болота

Судебный пристав спасла грибника из болота на Урале

14 августа 2023, 09:33
Фото: ГУФССП по Свердловской области

Судебный пристав из Верхней Пышмы спасла грибника из болота

Пожилого грибника спасла из болота судебный пристав из Верхней Пышмы Юлия Алимова. Мужчина пошел в лес за грибами, но заплутал. Его искали в Курганской области. Девушка принимала в них учатие в качестве добровольца.

Пропавшему грибнику 80 лет. В его поисках принимали участие сотрудники полиции, МЧС и волонтеры, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Юлия занималась поисками в лесном массиве Долматовского района. Она вышла к болотистому берегу озера Мельничное. Там она услышала слабый голос «здесь». Она пошла на звук и увидела, что пенсионер по горло увяз в болоте.

Женщина позвала на помощь сотрудников МЧС. Они соорудили настил из веток. Он помог дотянуться до грибника и вытащить его. Мужчина в результате был госпитализирован.

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#Ирина Кирилова#Судебный пристав#Грибник#Лес#Доброволец#МЧС#Происшествия#Верхняя Пышма#Новости УрФО
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