Свердловчане стали покупать новостройки в Москве на 35% чаще

Процент мужчин до 25 лет, желающих перебраться в Москву, преобладает над желающими того же девушками. Но с возрастом потребность в столичной недвижимости больше проявляется среди уралочек — 59,5% против 40,5%. Самый большой сегмент уральцев, испытывающий интерес к покупке столичной недвижимости — в возрасте 35-44 лет. В этой возрастной группе 27% интересуются эконом-недвижимостью и около 30% рассматривают премиум-жилье.