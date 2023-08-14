Свердловчане стали покупать новостройки в Москве на 35% чаще

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Активнее всего жильем в столице интересуются сами жители Москвы и Московской области. На них приходится 42% от общего спроса новостройками. Однако квартиры эконом-класса москвичи ищут в два раза чаще, чем объекты бизнес-класса. Помимо них, к московской недвижимости, в порядке убывания присматриваются жители Санкт-Петербурга, Краснодарского и Приморского края, Татарстана и Свердловской области.
У жителей российских регионов представление о переезде в Москву больше сопряжено с бытовым комфортом, считают специалисты. Среди жителей Свердловской области наибольшее желание купить квартиру в Москве наблюдается у екатеринбуржцев. В этом стремлении они опережают жителей Краснодара, Владивостока, Казани и любого из подмосковных городов, а уступают только самим москвичам и петербуржцам.
Процент мужчин до 25 лет, желающих перебраться в Москву, преобладает над желающими того же девушками. Но с возрастом потребность в столичной недвижимости больше проявляется среди уралочек — 59,5% против 40,5%. Самый большой сегмент уральцев, испытывающий интерес к покупке столичной недвижимости — в возрасте 35-44 лет. В этой возрастной группе 27% интересуются эконом-недвижимостью и около 30% рассматривают премиум-жилье.
Также интересен факт: именно в этой возрастной категории спрос у мужчин на премиум-недвижимость выше, чем на эконом-сегмент. Менее активны в изучении предложений от застройщиков жители 45-54 лет. Из них 16,5% думают о покупке эконом-жилья и 20% — о недвижимости премиум-сегмента.
Чем старше жители Уральского региона, подыскивающие себе московскую новостройку, тем тренд на бизнес-класс становится отчетливее. Довольствоваться московской «двушкой» свердловчане готовы только до 35 лет. А в 65+ эконом-жильем в Москве интересуется только 10% аудитории сайтов застройщиков, в то время как премиумом — почти 16,5%.
В ходе исследования команда Big Data МТС проанализировала и возможные доходы аудитории, которая ищет квартиры в Москве. Большинство — пользователи из Москвы с потенциальным доходом 75-150 тысяч рублей. Любопытно, что при росте доходов число мужчин-свердловчан, присматривающих квартиру в столице России, сокращается, тогда как процент свердловчанок-женщин — увеличивается.
Также была выявлена тенденция — вне зависимости от уровня дохода, при выборе жилья россияне активно изучают и сравнивают предложения как в эконом, так и в бизнес-сегменте. Исключение — аудитория с возможным доходом от 150 тысяч. Эти пользователи чаще рассматривают только более дорогостоящие объекты.
Исследование проведено на базе обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС. В рамках исследования был изучен спрос абонентов МТС, посещавших интернет-ресурсы застройщиков в Москве и Московской области с период с июня 2022 по июнь 2023 года.
В исследовании учитывались пользователи, которые заходили на сайт более 5 раз за указанный период с целью исключить тех, кто осуществлял единичные переходы, в том числе по результатам рекламных кампаний девелоперов.
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