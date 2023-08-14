Трое детей пострадали в ДТП из-за потерявшего сознание водителя в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
47-летний водитель, который управлял автомобилем Mazda, сбил человека, когда ехал по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого транспорт вынесло на встречку, где он столкнулся с Kia Rio, в результате чего влетел в ограждение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В итоге травмы получили пешеход, а также водитель и четверо пассажиров машины Kia. Трое из пассажиров — дети. Всех пострадавших с различными повреждениями отвезли в больницу. По словам водителя, он в какой-то момент потерял сознание, а очнулся после того, как произошел удар автомобиля об ограждение.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
Напомним, недавно в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, так как один из них не уступил дорогу транспорту, который ехал навстречу.