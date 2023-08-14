tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Шесть человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге

Трое детей пострадали в ДТП из-за потерявшего сознание водителя в Екатеринбурге

14 августа 2023, 03:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Шесть человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло ДТП между двумя автомобилями, в котором пострадали шестеро человек, среди них трое детей. Происшествие случилось 13 августа 2023 года.

47-летний водитель, который управлял автомобилем Mazda, сбил человека, когда ехал по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого транспорт вынесло на встречку, где он столкнулся с Kia Rio, в результате чего влетел в ограждение, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В итоге травмы получили пешеход, а также водитель и четверо пассажиров машины Kia. Трое из пассажиров — дети. Всех пострадавших с различными повреждениями отвезли в больницу. По словам водителя, он в какой-то момент потерял сознание, а очнулся после того, как произошел удар автомобиля об ограждение.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

Напомним, недавно в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, так как один из них не уступил дорогу транспорту, который ехал навстречу.

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
6-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в ЕкатеринбургеМальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем ТагилеСтали известны подробности массового ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Дети#18+#Инцидент#Авария#Проверка#ГИБДД#Больница#Пострадавшие#Пешеход#Пассажиры#ЧП#Происшествия
Подпишитесь
Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Нижний Тагил с Днем города-2023
12 августа, 17:32
Арт-объект «Сердце Тагила» открылся на Лисьей горе в День города 12 августа
12 августа, 14:09
Прогулки по Нижнему Тагилу. Лисья гора: от прошлого к настоящему
Вчера, 16:01
Пьяный фанат в Нижнем Тагиле хотел забраться на сцену к певцу Фогелю
Вчера, 07:41
Рабочий найден мертвым в шахте в Североуральске
Вчера, 08:54
Сбежавший из машины скорой помощи в Нижнем Тагиле пожилой мужчина найден мертвым
Вчера, 06:46