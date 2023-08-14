Трое детей пострадали в ДТП из-за потерявшего сознание водителя в Екатеринбурге

В итоге травмы получили пешеход, а также водитель и четверо пассажиров машины Kia. Трое из пассажиров — дети. Всех пострадавших с различными повреждениями отвезли в больницу. По словам водителя, он в какой-то момент потерял сознание, а очнулся после того, как произошел удар автомобиля об ограждение.