Труп мужчины найден после пожара в одном из домов Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Возгорание началось на кухне. Из многоэтажки эвакуировали 12 человек, среди которых было двое детей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Известно, что пенсионер скончался из-за того, что отравился угарным газом. В момент пожара он спал. Огонь тушили 12 человек с использованием спецтехники.
Напомним, 24 июля 2023 года в Нижнем Тагиле вспыхнуло пламя в квартире вследствие короткого замыкания. От огня немного пострадала мебель. Возгорание удалось быстро потушить.