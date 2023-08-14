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Updated Сегодня, 06:04

Труп мужчины найден после пожара в одном из домов Екатеринбурга

Труп мужчины найден после пожара в одном из домов Екатеринбурга

14 августа 2023, 06:04
Фото: 1MI
77-летний житель Екатеринбурга погиб во время пожара в квартире. Инцидент случился ночью 14 августа 2023 года.

Возгорание началось на кухне. Из многоэтажки эвакуировали 12 человек, среди которых было двое детей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Известно, что пенсионер скончался из-за того, что отравился угарным газом. В момент пожара он спал. Огонь тушили 12 человек с использованием спецтехники.

Напомним, 24 июля 2023 года в Нижнем Тагиле вспыхнуло пламя в квартире вследствие короткого замыкания. От огня немного пострадала мебель. Возгорание удалось быстро потушить.

Квартира на Вагонке сгорела из-за короткого замыкания в Нижнем Тагиле
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