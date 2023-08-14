В Нижнем Тагиле скончался выпавший из окна дедушка

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Ранее сообщалось, что сперва он бросил с балкона подушку, а затем вывалился сам.
Это произошло примерно в полдень 11 августа на Тагилстрое — на улице Гвардейской, 45. В последствии дедушка скончался в больнице, сообщает АН «Между строк».
Отмечается, что мужчина жил один, а его соседка пыталась уговорить его не лезть в окно, но, безуспешно. Соседка кричала ему из соседнего окна.
Ранее сообщалось, что маленький ребенок, которому на вид около года, чуть не выпал из окна в Екатеринбурге. Малыша на подоконнике у распахнутого окна заметили прохожие. Они уже стали придумывать, как поймать его, однако в этот момент родители забрали ребенка.