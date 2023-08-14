В Нижнем Тагиле скончался выпавший из окна дедушка

Ранее сообщалось, что маленький ребенок, которому на вид около года, чуть не выпал из окна в Екатеринбурге. Малыша на подоконнике у распахнутого окна заметили прохожие. Они уже стали придумывать, как поймать его, однако в этот момент родители забрали ребенка.