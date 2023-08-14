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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Свердловской области ищут молодого человека, пропавшего три года назад

В Свердловской области ищут молодого человека, пропавшего три года назад

14 августа 2023, 06:28
Фото: 1MI
25-летний молодой человек из свердловского поселка Красногвардейский разыскивается с 1 июля 2020 года.

Рост молодого человека — 170 сантиметров, телосложение среднее. Волосы короткие и прямые, лицо овальной формы, губы полные. Цвет глаз темный, подбородок прямой, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Фото: СУ СК по Свердловской области

Напомним, 7 августа 2023 года под Кушвой бесследно пропал 72-летний пенсионер после того, как он ушел в лес.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Особые приметы — усы, седые волосы, рост 158 сантиметров. Пропавшего ищут сотрудники отряда «Лиза Алерт».

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