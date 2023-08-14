В Свердловской области ищут молодого человека, пропавшего три года назад

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Рост молодого человека — 170 сантиметров, телосложение среднее. Волосы короткие и прямые, лицо овальной формы, губы полные. Цвет глаз темный, подбородок прямой, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, 7 августа 2023 года под Кушвой бесследно пропал 72-летний пенсионер после того, как он ушел в лес.
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Особые приметы — усы, седые волосы, рост 158 сантиметров. Пропавшего ищут сотрудники отряда «Лиза Алерт».