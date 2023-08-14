tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В центре Екатеринбурга появились пикеты «против криминала во власти»

В центре Екатеринбурга появились пикеты «против криминала во власти»

14 августа 2023, 12:02
Фото: Telegram-канал "Гусарская бравада"
14 августа на площади 1905 года и на Плотинке в центре Екатеринбурга молодые люди собирают подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием «не допустить сращивание криминала с властью».
«Мы, нижеподписавшиеся <…> объявляем о создании народной инициативы против криминала во власти и обращаемся к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину! Требуем не допустить сращивания нашей городской власти с криминалом и не позволить бандитам старого Уралмаша взять под контроль Екатеринбургскую городскую Думу», — указано в манифесте.

О появлении в центре Екатеринбурга пикетчиков, собирающих подписи под этим обращением к президенту сообщил telegram-канал «Гусарская бравада».

Фото: Telegram-канал "Гусарская бравада"
«Возвращаюсь к себе в институт по плотинке, а там ребята ходят и собирают подписи о создании Народной инициативы против криминала во власти. Я давай вникать, а ребята, хоть и молодые, но осознали, что сращивание городской власти и старой уралмашевской мафии — это недопустимо! Даже зелёная молодёжь уже понимает, что через попытки взять под контроль Екатеринбургскую городскую Думу криминал вновь рвётся во власть. Только жаловаться они собрались Путину. Что ж: на то и зелёные, но пусть пробуют и сами набивают свои шишки… Но в целом за юных горожан мне гордо!», — написал автор канала «Гусарская бравада», политтехнолог, директор НИИ политической сингулярности им. Николло Макиавелли Ярослав Ширшиков.

Позже очевидцы в Екатеринбурге заметили аналогичных пикетчиков, собиравших подписи у станции метро «Площадь 1905 года».

«Я так понял, что они выступают против „старого Уралмаша“, который в городской Думе представляет депутат Алексей Вихарев. Сам он, как я полагаю, претендует на пост спикера Гордумы, а „Коммунальная фракция“, неформальным лидером которой он является, усиливает свое влияние в Гордуме», — пояснил в беседе с TagilCity.ru Ширшиков.
Фото: Telegram-канал "Гусарская бравада"

Напомним, 9–10 сентября в Екатеринбурге состоятся выборы нового созыва Екатеринбургской городской Думы. 25 депутатов из 35 будут избраны от одномандатных округов. Как писал TagilCity.ru, в городском парламенте уральской столицы формируются различные «группы влияния», одну из которых возглавляет Алексей Вихарев.

Ставка на оппозицию: как быть элитам Екатеринбурга, не попавшим в число кандидатов ЕР
Узнать подробнее
Читайте также:
Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму«Детская фракция»: в Гордуму Екатеринбурга могут попасть дети известных людей
#Сергей Мальцев#Политика#Оппозиция#Пикет#Екатеринбург#Выборы-2023#Выборы#Гордума#Алексей Вихарев#Эксклюзив
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: «праздничные» выбросы и мониторинг воздуха от ИИ
Сегодня, 06:53
«Вашим детям продавать не буду»: продавец из Салды конфликтует из-за «фальшивки»
Сегодня, 07:29
Три авто пролетели на красный по встречке после салюта в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:36
Прогулки по Нижнему Тагилу. Лисья гора: от прошлого к настоящему
Вчера, 16:01
Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»
Сегодня, 13:21