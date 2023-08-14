В центре Екатеринбурга появились пикеты «против криминала во власти»

14 августа на площади 1905 года и на Плотинке в центре Екатеринбурга молодые люди собирают подписи под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием «не допустить сращивание криминала с властью».

«Мы, нижеподписавшиеся <…> объявляем о создании народной инициативы против криминала во власти и обращаемся к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину! Требуем не допустить сращивания нашей городской власти с криминалом и не позволить бандитам старого Уралмаша взять под контроль Екатеринбургскую городскую Думу», — указано в манифесте. О появлении в центре Екатеринбурга пикетчиков, собирающих подписи под этим обращением к президенту сообщил telegram-канал «Гусарская бравада». Фото: Telegram-канал "Гусарская бравада" «Возвращаюсь к себе в институт по плотинке, а там ребята ходят и собирают подписи о создании Народной инициативы против криминала во власти. Я давай вникать, а ребята, хоть и молодые, но осознали, что сращивание городской власти и старой уралмашевской мафии — это недопустимо! Даже зелёная молодёжь уже понимает, что через попытки взять под контроль Екатеринбургскую городскую Думу криминал вновь рвётся во власть. Только жаловаться они собрались Путину. Что ж: на то и зелёные, но пусть пробуют и сами набивают свои шишки… Но в целом за юных горожан мне гордо!», — написал автор канала «Гусарская бравада», политтехнолог, директор НИИ политической сингулярности им. Николло Макиавелли Ярослав Ширшиков. Позже очевидцы в Екатеринбурге заметили аналогичных пикетчиков, собиравших подписи у станции метро «Площадь 1905 года». «Я так понял, что они выступают против „старого Уралмаша“, который в городской Думе представляет депутат Алексей Вихарев. Сам он, как я полагаю, претендует на пост спикера Гордумы, а „Коммунальная фракция“, неформальным лидером которой он является, усиливает свое влияние в Гордуме», — пояснил в беседе с TagilCity.ru Ширшиков. Фото: Telegram-канал "Гусарская бравада" Напомним, 9–10 сентября в Екатеринбурге состоятся выборы нового созыва Екатеринбургской городской Думы. 25 депутатов из 35 будут избраны от одномандатных округов. Как писал TagilCity.ru, в городском парламенте уральской столицы формируются различные «группы влияния», одну из которых возглавляет Алексей Вихарев. Ставка на оппозицию: как быть элитам Екатеринбурга, не попавшим в число кандидатов ЕР Узнать подробнее Читайте также: Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу? Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму «Детская фракция»: в Гордуму Екатеринбурга могут попасть дети известных людей