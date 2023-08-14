«Вашим детям продавать не буду»: продавец из Салды конфликтует из-за «фальшивки»

Пока никакой информации от участкового нет. По информации Елены, на момент общения со СМИ, не были допрошены важные свидетели — ни женщина из магазина, знавшая фамилию мужчины с «фальшивками», ни сотрудница заправки. Как позже выяснилось, ненастоящими из всей сдачи были 500 рублей. Как пояснила Елена, по виду это было ксерокопия купюры, которую можно отличить, но из-за плохого зрения женщина не разобралась.