«Вашим детям продавать не буду»: продавец из Салды конфликтует из-за «фальшивки»

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Жительница Нижней Салды Елена Р. (имя изменено, — прим.ред.) 25 мая 2023 года отправила 14-летнего сына в местный магазин «Рубин» за продуктами. Она дала мальчику пятитысячную купюру в надежде, что деньги разменяют — часть налички ей нужна была, чтобы отдать долг соседке. Товар сыну продали, сдали сдачу. Как позже выяснилось, одна из купюр оказалась не настоящей.
Деньги я положила в рабочую сумку, их не трогала, мы пользуемся карточкой в основном. Я уехала в ночь на 27 мая на работу. С ночи поехала на заправку, поняла, что забыла карточку и решила рассчитаться деньгами со сдачи. На заправке меня вернули, сказали, что купюра неплатежеспособная, — вспоминает Елена.
Елена вернулась в магазин «Рубин» и объяснила ситуацию, рассказав о случившемся на заправке. Продавец вернула ей деньги и, казалось бы, ситуация разрешилась. Однако Елена рассказала, что при следующей попытке купить товар в местном магазине, ее ребенку грубым образом отказали. На диалог хозяйка торговой точки не выходила: она обвиняла нашу собеседницу и ее детей в нечестности.
Предприниматель, не продавец, начала его оскорблять, сказала: «Ты где-то эти деньги раздобыл, подсунул, из-за тебя продавец заплатила в кассу свои деньги, убирайся из магазина, больше мы тебе продавать не будем», — рассказывает Елена.
Женщина была уверена, что ребенок не причастен к инциденту, и позже это косвенно подтвердилось. Как оказалось, одна из местных нижнесалдинок была свидетельницей того, как в «Рубине» уже фигурировали «фальшивые» купюры.
В магазине стояла женщина, она всю ситуацию видела, когда я приехала с «фальшивыми» деньгами 27 мая. Она рассказала, что на днях приходил мужчина, даже назвала его фамилию, который приносил такие деньги, но это заметили и ему вернули их. Факт того, что такие деньги в обороте были, — есть, есть и свидетели, — уверяет Елена.
Елена не пустила ситуацию на самотек. Она написала заявление в территориальное отделение Роспотребнадзора. Как оказалось, информация о «фальшивых» деньгах оттуда попала в полицию. Так, к нашей собеседнице пришел участковый Александр П. с намерением заниматься делом исключительно по мошенничеству.
Он сказал, что он разбирать будет ситуацию по мошенничеству, остальное его не интересует. Сказал, что у него работы много, спросил, зачем я пожаловалась, посоветовал ходить в другой магазин. Но другой магазин закрывают раньше, мы в него не попадаем часто. Другой фактор — у меня подрастают дети, хотелось бы разрешить эту ситуацию, чтобы дети спокойно жили, пользовались услугами, — рассказала редакции TagilCity.ru Елена.
Пока никакой информации от участкового нет. По информации Елены, на момент общения со СМИ, не были допрошены важные свидетели — ни женщина из магазина, знавшая фамилию мужчины с «фальшивками», ни сотрудница заправки. Как позже выяснилось, ненастоящими из всей сдачи были 500 рублей. Как пояснила Елена, по виду это было ксерокопия купюры, которую можно отличить, но из-за плохого зрения женщина не разобралась.
Елена сообщила, что на прошлой неделе ребенку начали продавать товары, однако при этом его снимали на камеру телефона. Получается, что больше двух месяцев семья не могла приобретать продукты в удобное для них время в удобном месте.
На днях ребенку опять не продали, 14 лет. Мы вынуждены ездить далеко, у меня трое несовершеннолетних детей, бабушка, которая плохо ходит, мы не можем купить даже хлеб и молоко. Мне кажется, это сделали умышленно: видят, пришел ребенок, удобный случай, сунули ему эти деньги, я сделала такой вывод, — сетует Елена.
Редакция TagilCity.ru сделала запрос в МО МВД России «Верхнесалдинское», чтобы выяснить результаты проверки по этому делу.