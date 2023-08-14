Выдающиеся жители Нижнего Тагила получили награды от президента

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Вручал награды губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в Торгово-промышленной палате Нижнего Тагила.
Президент ТПП Нижнего Тагила Борис Соколов получил грамоту президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу. Супруги Юрий и Светлана получили медаль ордена «Родительская слава». Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили двое сотрудников УВЗ из Нижнего Тагила Евгений Качилов, Алесей Рачев и Игорь Пономарев.
Кроме того, медаль ордена была вручена Александру Бочарову, ведущему конструктору АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»