Выдающиеся жители Нижнего Тагила получили награды от президента

Президент ТПП Нижнего Тагила Борис Соколов получил грамоту президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу. Супруги Юрий и Светлана получили медаль ордена «Родительская слава». Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили двое сотрудников УВЗ из Нижнего Тагила Евгений Качилов, Алесей Рачев и Игорь Пономарев.