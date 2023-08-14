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Выдающиеся жители Нижнего Тагила получили награды от президента

Выдающиеся жители Нижнего Тагила получили награды от президента

14 августа 2023, 16:22
Выдающиеся жители Нижнего Тагила и Свердловской области получили медали, ордена и почетные звания от президента РФ Владимира Путина. Церемония награждения прошла 9 августа в колонном зале Дома Севастьянова.

Вручал награды губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в Торгово-промышленной палате Нижнего Тагила.

Президент ТПП Нижнего Тагила Борис Соколов получил грамоту президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу. Супруги Юрий и Светлана получили медаль ордена «Родительская слава». Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили двое сотрудников УВЗ из Нижнего Тагила Евгений Качилов, Алесей Рачев и Игорь Пономарев.

Кроме того, медаль ордена была вручена Александру Бочарову, ведущему конструктору АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Медаль#Работа#Грамота#УВЗ
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