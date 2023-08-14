Заброшенный детский сад загорелся в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Это произошло в вечернее время 13 августа. ЧП случилось в детском саду по улице Жуковского.
О пожаре рассказали свидетели событий, пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». Пользователи интернета отметили, что недавно этот объект уже горел.
Прибывшие на место спасатели спасли одного человека. Площадь возгорания составила 80 «квадратов». Тушили пламя 15 человек огнеборцев. Полностью воспламенение было потушено к 20:20. Далее состоялась проливка объекта.