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Заброшенный детский сад загорелся в Каменске-Уральском

Заброшенный детский сад загорелся в Каменске-Уральском

14 августа 2023, 08:01
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском воспламенился заброшенный детский сад.

Это произошло в вечернее время 13 августа. ЧП случилось в детском саду по улице Жуковского.

О пожаре рассказали свидетели событий, пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». Пользователи интернета отметили, что недавно этот объект уже горел.

Прибывшие на место спасатели спасли одного человека. Площадь возгорания составила 80 «квадратов». Тушили пламя 15 человек огнеборцев. Полностью воспламенение было потушено к 20:20. Далее состоялась проливка объекта.

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#Пожар#Детский сад#Спасатели#Происшествия#Свердловская область#Дарья Сорокина
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