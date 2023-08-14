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Житель Полевского поджег военкомат

Житель Полевского поджег военкомат

14 августа 2023, 05:40
Фото: 1MI
45-летний житель Полевского совершил поджог военкомата. После этого он пытался скрыться, но не успел, так как его задержали.

Мужчина кинул в дверь военкомата коктейль Молотова и попытался скрыться, однако его задержали силовики и отвезли в отдел полиции, рассказали в Telegram-канале Baza.

Сторож учреждения устранил огонь с подожженной двери. Сотрудники правоохранительных органов сейчас решают, как поступить в отношении задержанного.

Напомним, в ФСБ рассказали, что в РФ неизвестные при помощи телефонных звонков уговаривают жителей совершать поджоги военкоматов, в том числе в Свердловской области — в Первоуральске и в Нижнем Тагиле.

По словам силовиков, поджоги совершают люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

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