Житель Полевского поджег военкомат

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Мужчина кинул в дверь военкомата коктейль Молотова и попытался скрыться, однако его задержали силовики и отвезли в отдел полиции, рассказали в Telegram-канале Baza.
Сторож учреждения устранил огонь с подожженной двери. Сотрудники правоохранительных органов сейчас решают, как поступить в отношении задержанного.
Напомним, в ФСБ рассказали, что в РФ неизвестные при помощи телефонных звонков уговаривают жителей совершать поджоги военкоматов, в том числе в Свердловской области — в Первоуральске и в Нижнем Тагиле.
По словам силовиков, поджоги совершают люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации.