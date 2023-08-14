Житель Свердловской области взыскал 900 тысяч с МРСК за детскую травму

После происшествия пострадавший три месяца находился в ожоговом центре, где ему сделали несколько операций. В результате подросток остался инвалидом. Через 15 лет молодой человек обратился в суд с иском на предприятие МРСК, которому принадлежала трансформаторная будка, пояснив, что помимо физической он получил ещё и психологическую травму.