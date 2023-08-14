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Житель Свердловской области взыскал 900 тысяч с МРСК за детскую травму

Житель Свердловской области взыскал 900 тысяч с МРСК за детскую травму

14 августа 2023, 14:28
Фото: 1MI
27-летний житель Свердловской области отсудил 900 тысяч рублей у МРСК Урала за травму, полученную им в детстве в 2007 году.

Вместе со своими приятелями свердловчанин собирал ягоды. В какой-то момент друзья увидели открытую трансформаторную будку. Один из мальчиков полез по двери наверх, но не удержался и, падая, схватился за электропровода, которые были под напряжением, и получил удар током, рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.

После происшествия пострадавший три месяца находился в ожоговом центре, где ему сделали несколько операций. В результате подросток остался инвалидом. Через 15 лет молодой человек обратился в суд с иском на предприятие МРСК, которому принадлежала трансформаторная будка, пояснив, что помимо физической он получил ещё и психологическую травму.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал с предприятия компенсацию. Ответчик попытался обжаловать решение, однако постановление осталось без изменений.

Напомним, женщина из Екатеринбурга отсудила 500 тысяч рублей с управляющей компании за смерть своего сына во время работы.

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