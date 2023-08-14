Жители Нижнего Тагила жалуются на выбросы и специфический запах с завода

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
По словам тагильчанки, серый дым в небе над заводом заметен в Дзержинском районе города, а на улице и при открытом окне ощущается неприятный запах.
Напомним, в течение июля 2023 года тагильчане дышали выбросами с завода 99 раз. Из 31 дня «чистых» дней было девять.
В сравнении с июнем частота вредных веществ стала выше на 65%. Особенно часто было зафиксировано превышение сероводорода. Наиболее интенсивные выбросы были в Сухоложском поселке.
В День города, 12 августа 2023 года, жители Вагонки жаловались на яркий дым и запах, идущие от местного завода.