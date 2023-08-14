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Жители Нижнего Тагила жалуются на выбросы и специфический запах с завода

Жители Нижнего Тагила жалуются на выбросы и специфический запах с завода

14 августа 2023, 04:08
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле местные жители пожаловались на темный дым от вредных веществ и неприятный запах с коксохимического завода утром 14 августа 2023 года.

По словам тагильчанки, серый дым в небе над заводом заметен в Дзержинском районе города, а на улице и при открытом окне ощущается неприятный запах.

Напомним, в течение июля 2023 года тагильчане дышали выбросами с завода 99 раз. Из 31 дня «чистых» дней было девять.

В сравнении с июнем частота вредных веществ стала выше на 65%. Особенно часто было зафиксировано превышение сероводорода. Наиболее интенсивные выбросы были в Сухоложском поселке.

В День города, 12 августа 2023 года, жители Вагонки жаловались на яркий дым и запах, идущие от местного завода.

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