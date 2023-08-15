35 погибших и 115 пострадавших: новые подробности взрыва на АЗС в Махачкале

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Как сообщалось ранее, пожар начался в автосервисе вечером 14 августа. Ударной волной в зданиях рядом фасады разлетелись на куски.
Сейчас спасатели продолжают разгребать завалы, под которыми до сих пор могут находиться люди. Здание техстанции, где начался пожар, превратилось в руины.
Хлопок от взрыва был слышен в соседних районах Махачкалы. Кто-то убегал от места ЧП, а кто-то, напротив, бросался на помощь пострадавшим. В общей сложности горело порядка 600 «квадратов».
Самых тяжелых пациентов сразу же госпитализировали в Москву. Теперь в Дагестане 15 августа объявлен днем траура. Семьям погибших и пострадавших пообещали выплаты.