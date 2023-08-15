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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Стали известны новые подробности взрыва в Махачкале

35 погибших и 115 пострадавших: новые подробности взрыва на АЗС в Махачкале

15 августа 2023, 12:29
Фото: МЧС России

Стали известны новые подробности взрыва в Махачкале

Стало известно о еще пяти погибших при взрыве на заправке в Махачкале. Ранее сообщалось о 30 погибших, теперь же известно, что их больше — 35.

Как сообщалось ранее, пожар начался в автосервисе вечером 14 августа. Ударной волной в зданиях рядом фасады разлетелись на куски.

Сейчас спасатели продолжают разгребать завалы, под которыми до сих пор могут находиться люди. Здание техстанции, где начался пожар, превратилось в руины.

Хлопок от взрыва был слышен в соседних районах Махачкалы. Кто-то убегал от места ЧП, а кто-то, напротив, бросался на помощь пострадавшим. В общей сложности горело порядка 600 «квадратов».

Самых тяжелых пациентов сразу же госпитализировали в Москву. Теперь в Дагестане 15 августа объявлен днем траура. Семьям погибших и пострадавших пообещали выплаты.

На АЗС в Махачкале произошел взрыв. Погибли 30 человек
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