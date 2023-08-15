485 раз за полгода в Тагиле выявлено превышение загрязняющих веществ с ЕВРАЗ НТМК

Напомним, в июле 2023 года 99 раз В Нижнем Тагиле фиксировались превышения ПДК диоксида азота и сероводорода, чаще всего — на Северном поселке. При этом ЕВРАЗ НТМК во время НМУ в полном объеме не снижает количество выбросов.