485 раз за полгода в Тагиле выявлено превышение загрязняющих веществ с ЕВРАЗ НТМК

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Проверку специалисты Роспотребнадзора проводили на основании поступивших многочисленных обращений жителей Нижнего Тагила на качество атмосферного воздуха.
В первом полугодии 2023 года исследования воздуха проводились на пяти мониторинговых точках, распределенных по крупным района города для оценки негативного воздействия от градообразующих предприятий и транспорта. Всего было проведено 17,7 тысячи разовых и 4,6 тысячи среднесуточных исследований.
За шесть месяцев превышение максимально разовой концентрации загрязняющих веществ зафиксировано в 485 пробах, а среднесуточной концентрации — в 213 пробах, выяснила редакция TagilCity.ru. Были выявлены такие вещества, как диоксид азота, аммиак, бензапирен, бензол, диоксид серы, формальдегид, марганец и его соединения, этилбензол и другие.
Согласно информации, представленной ЕВРАЗ НТМК, в 2022 году в воздух было выброшено 5,3 тысячи тонн диоксида серы, 9,4 тысячи тонн оксида азота, 81,9 тонн аммиака, 27,4 тонн марганца и его соединений, а также другие вредные вещества.
В соответствии с санитарными нормами, атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ, а также по биологическим факторам, обеспечивающим безопасность для здоровья человека.
В результате ЕВРАЗ НТМК объявлено предостережение. Предприятию предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. А именно:
Напомним, в июле 2023 года 99 раз В Нижнем Тагиле фиксировались превышения ПДК диоксида азота и сероводорода, чаще всего — на Северном поселке. При этом ЕВРАЗ НТМК во время НМУ в полном объеме не снижает количество выбросов.