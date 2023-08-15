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485 раз за полгода в Тагиле выявлено превышение загрязняющих веществ с ЕВРАЗ НТМК

485 раз за полгода в Тагиле выявлено превышение загрязняющих веществ с ЕВРАЗ НТМК

15 августа 2023, 09:48
Фото: tagilcity.ru
Предостережение получил тагильский ЕВРАЗ НТМК от Роспотребнадзора за превышение выбросов загрязняющих веществ. За первое полугодие 2023 года было выявлено превышение максимально разовой концентрации загрязняющих веществ в 485 пробах.

Проверку специалисты Роспотребнадзора проводили на основании поступивших многочисленных обращений жителей Нижнего Тагила на качество атмосферного воздуха.

В первом полугодии 2023 года исследования воздуха проводились на пяти мониторинговых точках, распределенных по крупным района города для оценки негативного воздействия от градообразующих предприятий и транспорта. Всего было проведено 17,7 тысячи разовых и 4,6 тысячи среднесуточных исследований.

За шесть месяцев превышение максимально разовой концентрации загрязняющих веществ зафиксировано в 485 пробах, а среднесуточной концентрации — в 213 пробах, выяснила редакция TagilCity.ru. Были выявлены такие вещества, как диоксид азота, аммиак, бензапирен, бензол, диоксид серы, формальдегид, марганец и его соединения, этилбензол и другие.

Согласно информации, представленной ЕВРАЗ НТМК, в 2022 году в воздух было выброшено 5,3 тысячи тонн диоксида серы, 9,4 тысячи тонн оксида азота, 81,9 тонн аммиака, 27,4 тонн марганца и его соединений, а также другие вредные вещества.

В соответствии с санитарными нормами, атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ, а также по биологическим факторам, обеспечивающим безопасность для здоровья человека.

В результате ЕВРАЗ НТМК объявлено предостережение. Предприятию предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. А именно:

  • обеспечить соблюдение нормативов ПДК загрязняющих веществ от стационарных и нестационарных источников предприятия на границе санитарно-защитной зоны;
  • обеспечить соблюдение санитарно-профилактических мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух предприятием на границе санитарно-защитной зоны;
  • обеспечить проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха в местах проживания населения в зоне влияния выбросов предприятия на период действия НМУ;
  • информировать Роспотребнадзор о превышениях ПДК загрязняющих веществ, о внештатных и аварийных ситуациях, которые могут привести к ухудшению качества атмосферного воздуха в процессе деятельности предприятия.

Напомним, в июле 2023 года 99 раз В Нижнем Тагиле фиксировались превышения ПДК диоксида азота и сероводорода, чаще всего — на Северном поселке. При этом ЕВРАЗ НТМК во время НМУ в полном объеме не снижает количество выбросов.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#ЕВРАЗ НТМК#Выбросы#Воздух#Проверка#Роспотребнадзор#Предостережение#Экология#Эксклюзив
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