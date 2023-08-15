Авария на Талинском месторождении произошла во время работ ООО «Пакер Сервис»

ЧП на Талинском месторождении произошло в ходе подготовительных работ к спуску гибкой насосно-компрессорной трубы. В какой-то момент оборудование подрядчика загорелось, после чего последовал взрыв. По последней информации, есть погибшие, шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии.