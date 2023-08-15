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Авария на Талинском месторождении произошла во время работ ООО «Пакер Сервис»

Авария на Талинском месторождении произошла во время работ ООО «Пакер Сервис»

15 августа 2023, 13:51
Фото: 1MI
Взрыв оборудования на Талинском месторождении в Югре произошел во время подземного капитального ремонта скважины, который проводило ООО «Пакер Сервис».

Как передает oilcapital.ru, компания является крупным подрядчиком многих нефтегазовых предприятий на самых разных месторождениях.

ЧП на Талинском месторождении произошло в ходе подготовительных работ к спуску гибкой насосно-компрессорной трубы. В какой-то момент оборудование подрядчика загорелось, после чего последовал взрыв. По последней информации, есть погибшие, шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии.

В целях расследования аварии сформирована рабочая группа, в которую входят сотрудники администрации округа, специальных служб, представители «Няганьнефти» и ООО «Пакер Сервис».

Талинское месторождение разрабатывает ООО «Няганьнефть».

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