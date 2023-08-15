Авария на Талинском месторождении произошла во время работ ООО «Пакер Сервис»

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Как передает oilcapital.ru, компания является крупным подрядчиком многих нефтегазовых предприятий на самых разных месторождениях.
ЧП на Талинском месторождении произошло в ходе подготовительных работ к спуску гибкой насосно-компрессорной трубы. В какой-то момент оборудование подрядчика загорелось, после чего последовал взрыв. По последней информации, есть погибшие, шестеро госпитализированы в тяжелом состоянии.
В целях расследования аварии сформирована рабочая группа, в которую входят сотрудники администрации округа, специальных служб, представители «Няганьнефти» и ООО «Пакер Сервис».
Талинское месторождение разрабатывает ООО «Няганьнефть».