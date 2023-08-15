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Бастрыкин заинтересовался убийством боксера в Каменске-Уральском

Бастрыкин заинтересовался убийством боксера в Каменске-Уральском

15 августа 2023, 15:26
Фото: 1MI
Делом об убийстве кандидата в мастера спорта по боксу в Каменске-Уральском заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Происшествие случилось 12 августа 2023 года.

Глава Следкома поручил доложить ему о ходе следствия. Доклад ему предоставит врио Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, убитый с огнестрельными ранениями был найден в туалете бара.

По факту преступления в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Ведется расследование: устанавливаются все причины и обстоятельства убийства, опрашиваются свидетели происшествия.

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