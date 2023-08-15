Бастрыкин заинтересовался убийством боксера в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Глава Следкома поручил доложить ему о ходе следствия. Доклад ему предоставит врио Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, убитый с огнестрельными ранениями был найден в туалете бара.
По факту преступления в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Ведется расследование: устанавливаются все причины и обстоятельства убийства, опрашиваются свидетели происшествия.