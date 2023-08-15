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Бывший топ-менеджер УВЗ стал кандидатом на пост мэра Первоуральска

Бывший топ-менеджер УВЗ стал кандидатом на пост мэра Первоуральска

15 августа 2023, 04:27
Фото: 1MI
В качестве кандидата на должность мэра Первоуральска выдвинут бывший топ-менеджер «Уралвагонзавода» и бывший депутат Нижнего Тагила Андрей Палатов. С 2020 года он живет в Первоуральске.

Предложение Палатову поучаствовать в выборах главы города поступило от руководителей и представителей нескольких промышленных предприятий. Палатов ответил согласием и подал необходимые документы для участия в выборах, пишет 66.ру.

По словам одного из промышленников, Палатов знает о существующих проблемах города и намерен развивать его как один из промышленных центров региона. Есть ли у кандидата своя программа по развитию Первоуральска — не сообщается.

Срок полномочий нынешнего мэра Игоря Кабца истекает в октябре 2023 года.

Напомним, 12 октября 2023 года в Нижнем Тагиле состоятся выборы нового мэра города.

Стала известна дата очередных выборов мэра Нижнего Тагила в 2023 году
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