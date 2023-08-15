Бывший топ-менеджер УВЗ стал кандидатом на пост мэра Первоуральска

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Предложение Палатову поучаствовать в выборах главы города поступило от руководителей и представителей нескольких промышленных предприятий. Палатов ответил согласием и подал необходимые документы для участия в выборах, пишет 66.ру.
По словам одного из промышленников, Палатов знает о существующих проблемах города и намерен развивать его как один из промышленных центров региона. Есть ли у кандидата своя программа по развитию Первоуральска — не сообщается.
Срок полномочий нынешнего мэра Игоря Кабца истекает в октябре 2023 года.
Напомним, 12 октября 2023 года в Нижнем Тагиле состоятся выборы нового мэра города.