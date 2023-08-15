Денис Буцаев: В Марий Эл возведут два мусоросортировочных комплекса на 120 тыс. то

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
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Updated Сегодня, 17:43
По словам Дениса Буцаева, в декабре прошлого года Правительством Марий Эл были подписаны концессионные соглашения с инвесторами. В рамках данных соглашений планируется возвести два комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) общей ежегодной мощностью обработки 120 тысяч тонн. На данный момент по указанным объектам уже подготовлена проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственных экспертиз.
Мощность объекта, который планируется построить в районе Йошкар-Олы, будет составлять 100 тысяч тонн отходов в год, а мощность комплекса, запланированного к строительству районе поселка Сернур — 20 тысяч тонн. Введение объектов в эксплуатацию запланировано соответственно на 2025 и 2024 годы. Об этом пишет издание gorod55.ru.
Стоимость комплекса, который собираются построить в Йошкаре-Оле, составляет 921 млн рублей, тогда как объект, который собираются построить в Сернуре, оценивается в 477,4 млн рублей. Вопросы финансирования проектов также были вынесены на обсуждение в ходе встречи.
Как заявил Сергей Королев, замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО, совокупная стоимость проектов составляет 1,4 млрд рублей. В РЭО готовы профинансировать до 95% от стоимости комплексов в рамках мер поддержки. «Объем потенциального займа РЭО в проекты может составить до 857 млн рублей по первому объекту и до 436 млн рублей — по второму», — отметил он.
Глава республики признал, что объекты, запланированные к строительству, решат вопрос сортировки отходов и переработки вторичного сырья в регионе. Тем не менее он заявил, что окончательное решение об их возведении еще не принято. Перед тем как окончательно дать добро на строительство двух новых комплексов, следует изучить все условия концессионных соглашений, рассчитать нагрузку на бюджет, произвести оценку их предполагаемой рентабельности, убежден Юрий Зайцев.
Для РЭО ключевой задачей является формирование в Российской Федерации комплексной системы обращения с ТКО. В соответствии с задачами национального проекта «Экология» это необходимо, чтобы снизить объемы захоронения твердых коммунальных отходов. Цель к 2030 году — стопроцентная сортировка ТКО и снижение вдвое объемов отходов, направляемых на полигоны. Достичь таких показателей без построения экономики замкнутого цикла не удастся.