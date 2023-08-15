Денис Буцаев: В Марий Эл возведут два мусоросортировочных комплекса на 120 тыс. то

Глава республики признал, что объекты, запланированные к строительству, решат вопрос сортировки отходов и переработки вторичного сырья в регионе. Тем не менее он заявил, что окончательное решение об их возведении еще не принято. Перед тем как окончательно дать добро на строительство двух новых комплексов, следует изучить все условия концессионных соглашений, рассчитать нагрузку на бюджет, произвести оценку их предполагаемой рентабельности, убежден Юрий Зайцев.