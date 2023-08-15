Диоксид азота был выше нормы в 2 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 15 августа

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 06:07
Измерения проводились при температуре воздуха +22 градуса и ветре, дующем с юго-востока со скоростью два метра в секунду. Кроме того, утром 15 августа жители города почувствовали химический запах выбросов, из-за которого появились головная боль и кашель.
После проведенных измерений было обнаружено наличие диоксида азота в воздухе, превышающее норму в два раза. Уровень составил 0,4 мг/м3 при разовой предельно допустимой концентрации (ПДК) воздуха равной 0,2 мг/м3.
Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.