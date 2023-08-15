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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Диоксид азота был выше нормы в 2 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 15 августа

Диоксид азота был выше нормы в 2 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 15 августа

15 августа 2023, 06:05
Фото: tagilcity.ru
Во время проведения измерений воздуха рядом с тагильским вокзалом 15 августа прибор зафиксировал превышение содержания диоксида азота в двa раза.

Измерения проводились при температуре воздуха +22 градуса и ветре, дующем с юго-востока со скоростью два метра в секунду. Кроме того, утром 15 августа жители города почувствовали химический запах выбросов, из-за которого появились головная боль и кашель.

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После проведенных измерений было обнаружено наличие диоксида азота в воздухе, превышающее норму в два раза. Уровень составил 0,4 мг/м3 при разовой предельно допустимой концентрации (ПДК) воздуха равной 0,2 мг/м3.

Диоксид азота превысил норму в воздухе в два разаДиоксид азота превысил норму в воздухе в два раза
Диоксид азота превысил норму в воздухе в два раза
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Диоксид азота#Выбросы#Замеры воздуха#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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