Две сестры и ребенок в Каменске-Уральском отравились лакокрасочными материалами

Сестры накануне красили стены овощной ямы и гаража без использования защитной маски. В итоге женщины надышались токсичными парами. Их состояние ухудшилось и они не смогли самостоятельно выбраться из помещения. Сын одной из пострадавших пришел в гараж и хотел помочь маме и тете выбраться, но не смог и тоже отравился, рассказали в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.