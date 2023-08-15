Две сестры и ребенок в Каменске-Уральском отравились лакокрасочными материалами

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Сестры накануне красили стены овощной ямы и гаража без использования защитной маски. В итоге женщины надышались токсичными парами. Их состояние ухудшилось и они не смогли самостоятельно выбраться из помещения. Сын одной из пострадавших пришел в гараж и хотел помочь маме и тете выбраться, но не смог и тоже отравился, рассказали в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.
Через некоторое время их случайно нашел местный житель. Мужчина заметил, что двери гаража распахнуты и, зайдя внутрь, увидел в овощной яме пострадавших. Все они были в сознании, но не могли самостоятельно вставать, испытывали тошноту, а также у них была невнятная речь.
Он помог им выбраться, а также вызвал скорую помощь. Их отвезли в больницу и, оказав необходимую медицинскую помощь, отпустили домой.
Напомним, недавно в Каменске-Уральском два местных жителя отравились несъедобными грибами, которые они ранее собирали в лесу.