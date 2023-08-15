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Две сестры и ребенок в Каменске-Уральском отравились лакокрасочными материалами

Две сестры и ребенок в Каменске-Уральском отравились лакокрасочными материалами

15 августа 2023, 13:39
Фото: 1MI
Сестры-близнецы и пятилетний мальчик из Каменска-Уральского отравились лакокрасочными материалами. Их нашли 10 августа 2023 года.

Сестры накануне красили стены овощной ямы и гаража без использования защитной маски. В итоге женщины надышались токсичными парами. Их состояние ухудшилось и они не смогли самостоятельно выбраться из помещения. Сын одной из пострадавших пришел в гараж и хотел помочь маме и тете выбраться, но не смог и тоже отравился, рассказали в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Через некоторое время их случайно нашел местный житель. Мужчина заметил, что двери гаража распахнуты и, зайдя внутрь, увидел в овощной яме пострадавших. Все они были в сознании, но не могли самостоятельно вставать, испытывали тошноту, а также у них была невнятная речь.

Он помог им выбраться, а также вызвал скорую помощь. Их отвезли в больницу и, оказав необходимую медицинскую помощь, отпустили домой.

Напомним, недавно в Каменске-Уральском два местных жителя отравились несъедобными грибами, которые они ранее собирали в лесу.

Грибами отравились два жителя Каменска-Уральского
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