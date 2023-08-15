Иномарка опрокинулась на трассе в Свердловской области. Один человек погиб

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В результате автомобиль опрокинулся. После случившегося водитель и два пассажира иномарки доставлены в больницу с различными травмами. Через два часа один из них, мужчина 1994 года рождения, скончался в реанимации.
Известно, что все находившиеся в момент аварии в салоне были пристегнуты ремнями безопасности.
По факту случившегося ГИБДД проводит расследование. У водителя иномарки взята биологическая среда для исследований, чтобы установить, в каком состоянии он находился в момент ДТП.