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Updated Сегодня, 05:25

Водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе в Свердловской области

Иномарка опрокинулась на трассе в Свердловской области. Один человек погиб

15 августа 2023, 05:20
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе в Свердловской области

В Туринском районе произошло смертельное ДТП. На 157 километре автодороги «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» 37-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением. Авария случилась днем 14 августа.

В результате автомобиль опрокинулся. После случившегося водитель и два пассажира иномарки доставлены в больницу с различными травмами. Через два часа один из них, мужчина 1994 года рождения, скончался в реанимации.

Известно, что все находившиеся в момент аварии в салоне были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту случившегося ГИБДД проводит расследование. У водителя иномарки взята биологическая среда для исследований, чтобы установить, в каком состоянии он находился в момент ДТП.

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