Концерт в поддержку Ирины Подмазовой прошел в Нижнем Тагиле

Десятки тагильчан пришли на концерт поддержать Ирину Подмазову. Она две недели пролежала в реанимации после того, как ее с сыном сбил катер во время прогулки на сапе по пруду. Концерт прошел в «Гора Бар» 13 августа. Найти артистов удалось за полтора часа.

Сюжет Катер сбил женщину с ребенком на сапе в Нижнем Тагиле