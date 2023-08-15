Концерт в поддержку Ирины Подмазовой прошел в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:53
Набрать участников и продумать программу концерта в поддержку Ирины Подмазовой удалось за полтора часа. Организаторы без труда смогли собрать большое количество творческих людей.
Музыканты, поэты и просто неравнодушные люди пришли поддержать Ивана Подмазова, супруга Ирины, в непростое для него время. Точкой сосредоточения людской доброты стал один из баров Нижнего Тагила.
Ко мне обратилась Ольга, одна из участниц литературных вечеров «Чтец с горы», с предложением. Я закинул клич в чаты в соцсетях, и в результате за час-полтора мы собрали музыкантов. Откликнулось очень много людей. Сам концерт прошел круто. Сначала было вступительное слово от Вани, потом музыканты перед выступлением говорили теплые слова поддержки. На проекторе мы крутили слайды с Ириной. Потом, когда ее выпишут, покажем ей съемки обязательно. Весь этот эмоциональный фон, который был у нас в баре, я думаю, поможет ей в восстановлении в том числе, — рассказал TagilCity.ru Антон Нургалиев, владелец «Гора Бар».
Напомним, что 28 июля 2023 года на акватории Тагильского пруда моторная лодка сбила женщину с ребенком, которые катались на сапе.