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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Косплеер прогулялась по улицам Тагила, а сбитая катером женщина идет на поправку

Косплеер прогулялась по улицам Тагила, а сбитая катером женщина идет на поправку

15 августа 2023, 14:57
Фото: Midjourney
Косплеер прогулялась по улицам Нижнего Тагила, а сбитая катером женщина идет на поправку. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 15 августа.

Что известно о событиях того дня, когда катер сбил женщину с ребенком на сапборде, о чем говорит виновник происшествия и какую роль в истории играют тагильские спасатели. Собрали всю известную информацию в подборке от TagilCity.ru.

Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
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15-летняя девушка Вероника из Нижнего Тагила увлекается косплеем. В честь Дня города она прогулялась по городу в костюме персонажа из компьютерной игры Genshin Impact. В большинстве случаев горожане реагировали на ее образ положительно.

И хвалили, и материли: косплей-прогулка прошла у школьницы из Нижнего Тагила
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Владислав Пинаев будет участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила. Он состоится уже осенью. Все необходимые документы действующий мэр подал 15 августа.

Владислав Пинаев стал вторым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила
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На кашель, ужасный запах и дымку в небе от коксохимического предприятия пожаловались утром 15 августа тагильчане. Выбросы с завода больше всех ощущали жители Дзержинского района.

Жители Нижнего Тагила жалуются на кашель и запах из-за выбросов с завода
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В генплан Горноуральского городского округа внесут изменения для расширения существующих кладбищ, а также разработки месторождений полезных ископаемых. На работы выделили 10 миллионов рублей. Дата сдачи проекта — 31 марта 2025 года.

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