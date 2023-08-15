Косплеер прогулялась по улицам Тагила, а сбитая катером женщина идет на поправку

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Что известно о событиях того дня, когда катер сбил женщину с ребенком на сапборде, о чем говорит виновник происшествия и какую роль в истории играют тагильские спасатели. Собрали всю известную информацию в подборке от TagilCity.ru.
15-летняя девушка Вероника из Нижнего Тагила увлекается косплеем. В честь Дня города она прогулялась по городу в костюме персонажа из компьютерной игры Genshin Impact. В большинстве случаев горожане реагировали на ее образ положительно.
Владислав Пинаев будет участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила. Он состоится уже осенью. Все необходимые документы действующий мэр подал 15 августа.
На кашель, ужасный запах и дымку в небе от коксохимического предприятия пожаловались утром 15 августа тагильчане. Выбросы с завода больше всех ощущали жители Дзержинского района.
В генплан Горноуральского городского округа внесут изменения для расширения существующих кладбищ, а также разработки месторождений полезных ископаемых. На работы выделили 10 миллионов рублей. Дата сдачи проекта — 31 марта 2025 года.