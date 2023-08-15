Мэр Первоуральска отправится лично проверять качество воды в квартирах

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Горожане жалуются на то, что у воды изменился цвет и появился специфический запах. По словам Куйвашева, местных жителей нужно обеспечить питьевой водой, а также организовать в городе водоснабжение. Об этом руководитель региона сообщил на двусторонней встрече.
Также он заявил, что необходимо выяснить точные сроки подачи некачественной воды и произвести перерасчет. При этом, как рассказал глава Первоуральска, качество воды ухудшилось из-за малого заполнения водных источников вследствие аномальной жары.
Напомним, 10 августа 2023 года в Екатеринбурге жители микрорайона остались без воды из-за коммунальной аварии.