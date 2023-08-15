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Мэр Первоуральска отправится лично проверять качество воды в квартирах

Мэр Первоуральска отправится лично проверять качество воды в квартирах

15 августа 2023, 16:38
Фото: Midjourney
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отдал поручение мэру Первоуральска Игорю Кабцу лично обойти квартиры, жильцы которых недовольны качеством воды.

Горожане жалуются на то, что у воды изменился цвет и появился специфический запах. По словам Куйвашева, местных жителей нужно обеспечить питьевой водой, а также организовать в городе водоснабжение. Об этом руководитель региона сообщил на двусторонней встрече.

Также он заявил, что необходимо выяснить точные сроки подачи некачественной воды и произвести перерасчет. При этом, как рассказал глава Первоуральска, качество воды ухудшилось из-за малого заполнения водных источников вследствие аномальной жары.

Напомним, 10 августа 2023 года в Екатеринбурге жители микрорайона остались без воды из-за коммунальной аварии.

Жители Широкой Речки в Екатеринбурге остались без воды
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Первоуральск#Качество воды#Евгений Куйвашев#Жалобы#Цвет воды#Водоснабжение#Питьевая вода#Перерасчет#Заполнение водных источников#Аномальная жара#Запах#Экология
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