Молодая мать в Асбесте неадекватно себя вела в присутствии годовалого ребенка

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Горожанка отдыхала в компании алкогольных напитков под рэп-музыку, а также называла своего сына «чудиком» и обращалась к подписчикам с просьбой забрать его. Сотрудники полиции установили личность матери и выехали по месту ее жительства.
Выяснилось, что девушка проживает вместе с ребенком в съемной двухкомнатной квартире. Жилье содержится в порядке, малыш обеспечен всем необходимым, рассказал руководитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Девушка, как оказалось, является студенткой колледжа. Сейчас она находится в академическом отпуске по уходу за ребенком. В отношении нее полицейские составили административный протокол за неправильное воспитание ребенка. Также ее поставили на учет в ПДН.
Горелых отметил, что молодая свердловчанка осознала свое поведение и дала обещание больше так себя не вести.
Напомним, 1 июня 2023 года в Екатеринбурге неадекватный подросток размахивал оружием перед посетителями общепита. Вскоре его вывели из заведения на улицу.