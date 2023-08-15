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Молодая мать в Асбесте неадекватно себя вела в присутствии годовалого ребенка

Молодая мать в Асбесте неадекватно себя вела в присутствии годовалого ребенка

15 августа 2023, 15:58
Фото: 1MI
18-летняя девушка вела себя неадекватно в присутствии своего маленького сына, записывая все это на видео. Инцидент произошел в Асбесте.

Горожанка отдыхала в компании алкогольных напитков под рэп-музыку, а также называла своего сына «чудиком» и обращалась к подписчикам с просьбой забрать его. Сотрудники полиции установили личность матери и выехали по месту ее жительства.

Выяснилось, что девушка проживает вместе с ребенком в съемной двухкомнатной квартире. Жилье содержится в порядке, малыш обеспечен всем необходимым, рассказал руководитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Девушка, как оказалось, является студенткой колледжа. Сейчас она находится в академическом отпуске по уходу за ребенком. В отношении нее полицейские составили административный протокол за неправильное воспитание ребенка. Также ее поставили на учет в ПДН.

Горелых отметил, что молодая свердловчанка осознала свое поведение и дала обещание больше так себя не вести.

Напомним, 1 июня 2023 года в Екатеринбурге неадекватный подросток размахивал оружием перед посетителями общепита. Вскоре его вывели из заведения на улицу.

Подросток в ТЦ Екатеринбурга размахивал пистолетом перед посетителями
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