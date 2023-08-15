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Мужчина избил до смерти своего знакомого в селе под Нижним Тагилом

Мужчина избил до смерти своего знакомого в селе под Нижним Тагилом

15 августа 2023, 06:44
Фото: 1MI
Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, избил своего знакомого, в результате чего тот скончался. Происшествие случилось 16 мая 2023 года в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом.

В январе 2022 года обвиняемый приехал в Нижний Тагил из Башкортостана и на вокзале познакомился с мужчиной. Вскоре после знакомства они вместе поехали в Петрокаменское, где приехавший стал жить в квартире заброшенного дома. В мае 2023 года к нему пришел незнакомец и предложил совместно выпить алкоголь, рассказали в пресс-службе прокуратуры Пригородного района.

Вскоре между собутыльниками возникла ссора. Обвиняемый схватил полено и стал избивать гостя. По его словам, он не имел намерения убивать, а хотел, чтобы тот перестал его оскорблять. Через некоторое время потерпевший скончался. Позднее своему пришедшему знакомому нападавший сказал, что умерший, который находился в кресле, просто спит.

Ночью 17 мая от погибшего стал исходить трупный запах. Тогда мужчина рассказал приятелю о том, что случилось, и потребовал от него помочь вынести из квартиры тело, пригрозив в случае отказа убийством. Вместе они вынесли труп в соседний подъезд и продолжили выпивать. В это же время обвиняемый нашел в вещах убитого флешку и отправил своего собутыльника обменять ее на алкоголь.

Пока приятель отсутствовал, мужчина уснул. Его разбудили полицейские, после чего обвиняемый признался в убийстве и написал явку с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге 15-летний подросток убил свою подругу, посчитав, что она проявляет много внимания к другим парням. Происшествие случилось на квартире у их общего друга.

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