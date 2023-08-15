Мужчина избил до смерти своего знакомого в селе под Нижним Тагилом

Ночью 17 мая от погибшего стал исходить трупный запах. Тогда мужчина рассказал приятелю о том, что случилось, и потребовал от него помочь вынести из квартиры тело, пригрозив в случае отказа убийством. Вместе они вынесли труп в соседний подъезд и продолжили выпивать. В это же время обвиняемый нашел в вещах убитого флешку и отправил своего собутыльника обменять ее на алкоголь.