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До 62,6 тысячи рублей поднялась средняя зарплата в Свердловской области

На 16,3% выросла за год средняя зарплата в Свердловской области

15 августа 2023, 10:27
Фото: Midjourney

До 62,6 тысячи рублей поднялась средняя зарплата в Свердловской области

Средняя заработная плата в Свердловской области в мае 2023 года составила 62,6 тысячи рублей. Это на 16,3% больше, чем годом ранее.

Редакция TagilCity.ru выяснила, что самые маленькие зарплаты были у сотрудников гостиниц и общепита. Они получали в среднем 33,6 тысячи рублей. Самыми высокооплачиваемыми профессиями стали работы в области информации и связи (104,5 тысячи рублей), финансов (99,6 тысячи рубелей) и научные исследования и разработки (97,7 тысячи рублей).

Сотрудники сферы здравоохранения и социальных услуг в конце весны зарабатывали 55,9 тысячи рублей. Немного меньше получали работники образования, а именно 55,6 тысячи рублей.

Свердловчане, работающие в области промышленности, имели зарплату в 68,7 тысячи рублей, добывающие полезные ископаемые — 71,3 тысячи рублей, занимающиеся водоснабжением — 48,4 тысяч рублей.

Напомним, в апреле 2023 года средняя зарплата в Свердловской области составила 61,4 тысячи рублей (+16,1% за год).

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в Свердловской области
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