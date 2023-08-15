На 16,3% выросла за год средняя зарплата в Свердловской области

Редакция TagilCity.ru выяснила, что самые маленькие зарплаты были у сотрудников гостиниц и общепита. Они получали в среднем 33,6 тысячи рублей. Самыми высокооплачиваемыми профессиями стали работы в области информации и связи (104,5 тысячи рублей), финансов (99,6 тысячи рубелей) и научные исследования и разработки (97,7 тысячи рублей).