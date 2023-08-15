На 16,3% выросла за год средняя зарплата в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Редакция TagilCity.ru выяснила, что самые маленькие зарплаты были у сотрудников гостиниц и общепита. Они получали в среднем 33,6 тысячи рублей. Самыми высокооплачиваемыми профессиями стали работы в области информации и связи (104,5 тысячи рублей), финансов (99,6 тысячи рубелей) и научные исследования и разработки (97,7 тысячи рублей).
Сотрудники сферы здравоохранения и социальных услуг в конце весны зарабатывали 55,9 тысячи рублей. Немного меньше получали работники образования, а именно 55,6 тысячи рублей.
Свердловчане, работающие в области промышленности, имели зарплату в 68,7 тысячи рублей, добывающие полезные ископаемые — 71,3 тысячи рублей, занимающиеся водоснабжением — 48,4 тысяч рублей.
Напомним, в апреле 2023 года средняя зарплата в Свердловской области составила 61,4 тысячи рублей (+16,1% за год).