tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

30 человек погибли при взрыве на АЗС в Махачкале

На АЗС в Махачкале произошел взрыв. Погибли 30 человек

15 августа 2023, 08:34
Фото: МЧС России

30 человек погибли при взрыве на АЗС в Махачкале

Взрыв произошел в автозаправке около здания торгового центра «Глобус». Жертвами трагедии стали 30 человек.

Взрыв прогремел 14 августа. Огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома, а также автомобили. Площадь пожара после взрыва составила порядка 500 квадратных метров, сообщают «Новые известия».

В МЧС добавили, что помимо 30 погибших, есть 105 пострадавших граждан. Предварительно спасатели отметили, что причиной трагедии стал автомобиль с газовым оборудованием. Машина загорелась, произошел взрыв, начался пожар в автосервисе. После этого пламя перекинулось на соседнюю АЗС.

В результате на АЗС в границах Кумторкалинского района ввели режим ЧС. 15 августа объявлено днем траура.

Семьям погибших пообещали по одному миллиону рублей. Семьям тех, кто получил тяжелые травмы, выплатят по 400 тысяч рублей, а тем, кто получил легкие повреждения — по 200 тысяч рублей.

Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент РФ Владимир Путин. Также известно, что на взорвавшейся АЗС ранее фиксировались нарушения.

На заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок пострадал во время взрыва мотора на лодке в Нижнем ТагилеЗвуки стрельбы и взрывы напугали жителей Ревды16 человек пострадало в результате взрыва ракеты в Таганроге
#Взрыв#АЗС#Заправка#Махачкала#Режим ЧС#День траура#Погибшие#Пострадавшие#МЧС#Газовое оборудование#Помощь#Происшествия#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Эксклюзив TagilCity.ru. Владислав Пинаев вновь выдвигается на пост главы Нижнего Тагила
Сегодня, 08:30
«Вашим детям продавать не буду»: продавец из Салды конфликтует из-за «фальшивки»
Вчера, 07:29
В центре Екатеринбурга появились пикеты «против криминала во власти»
Вчера, 12:02
И хвалили, и материли: косплей-прогулка прошла у школьницы из Нижнего Тагила
Сегодня, 08:04
Прогулки по Нижнему Тагилу. Лисья гора: от прошлого к настоящему
13 августа, 16:01
Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»
Вчера, 13:21