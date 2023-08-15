На АЗС в Махачкале произошел взрыв. Погибли 30 человек

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Взрыв прогремел 14 августа. Огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома, а также автомобили. Площадь пожара после взрыва составила порядка 500 квадратных метров, сообщают «Новые известия».
В МЧС добавили, что помимо 30 погибших, есть 105 пострадавших граждан. Предварительно спасатели отметили, что причиной трагедии стал автомобиль с газовым оборудованием. Машина загорелась, произошел взрыв, начался пожар в автосервисе. После этого пламя перекинулось на соседнюю АЗС.
В результате на АЗС в границах Кумторкалинского района ввели режим ЧС. 15 августа объявлено днем траура.
Семьям погибших пообещали по одному миллиону рублей. Семьям тех, кто получил тяжелые травмы, выплатят по 400 тысяч рублей, а тем, кто получил легкие повреждения — по 200 тысяч рублей.
Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент РФ Владимир Путин. Также известно, что на взорвавшейся АЗС ранее фиксировались нарушения.