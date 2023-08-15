На АЗС в Махачкале произошел взрыв. Погибли 30 человек

В МЧС добавили, что помимо 30 погибших, есть 105 пострадавших граждан. Предварительно спасатели отметили, что причиной трагедии стал автомобиль с газовым оборудованием. Машина загорелась, произошел взрыв, начался пожар в автосервисе. После этого пламя перекинулось на соседнюю АЗС.