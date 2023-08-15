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Общественная палата выступила с инициативой о запуске приложения с хорошими новостями

Общественная палата выступила с инициативой о запуске приложения с хорошими новостями

15 августа 2023, 15:36
Фото: piqsels.com
Федеральные ведомства и госкомпании сообщили о намерении создать приложение с хорошими новостями о жизни страны. Обсуждение плана по запуску подобной цифровой платформы провели в Общественной палате.

Идея проекта родилась в процессе заседания круглого стола Общественной палаты в Якутске. Эксперты признали актуальность ресурса с положительными новостями о России. Согласно ожиданиям специалистов, данный ресурс должен мотивировать общество к сплочению и уберечь жителей страны от недостоверной информации. Об этом пишет gorod55.

«По итогам социологических исследований подтверждается реальный запрос людей на позитивный контент в Интернете», — рассказал член Общественной палаты Никита Анисимов. Он также добавил, что 44% респондентов против 32,4% в целом замечают в Сети только негативные новости. 48,6% опрошенных против 27,5% уверены, что в интернет-пространстве страны недостаточно положительного контента о России. Анисимов предположил, что итоги опросов приводят к заключению о востребованности в обществе позитивной информации о жизни страны.

На интерактивной интернет-платформе россияне будут знакомиться с новостями по интересам, которыми потом можно будет делиться в соцсетях. В качестве базы для платформы ее создателям предложено ориентироваться на уже работающий общественный интернет-проект «Хорошие новости». Глава данного проекта Илья Федоров раскрыл концепцию будущего приложения, добавив, что команда разработчиков сможет заняться его усовершенствованием и запуском в сотрудничестве с ОП РФ.

Член ОП РФ Ольга Голышенкова выразила надежду, что к работе платформы можно будет привлечь представителей органов власти, госкомпаний, крупного бизнеса. Также ожидается введение системы поощрений для активных пользователей. В частности, таким пользователям будут предоставлять приглашения на встречи с интересными людьми или возможность обучения на образовательных курсах.

Обсуждение практических механизмов создания мобильного приложения об успехах России будет продолжено в ближайшее время.

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