Общественная палата выступила с инициативой о запуске приложения с хорошими новостями

«По итогам социологических исследований подтверждается реальный запрос людей на позитивный контент в Интернете», — рассказал член Общественной палаты Никита Анисимов. Он также добавил, что 44% респондентов против 32,4% в целом замечают в Сети только негативные новости. 48,6% опрошенных против 27,5% уверены, что в интернет-пространстве страны недостаточно положительного контента о России. Анисимов предположил, что итоги опросов приводят к заключению о востребованности в обществе позитивной информации о жизни страны.