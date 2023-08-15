Отказавшейся лечить тяжелобольную дочь женщине из Екатеринбурга вынесен приговор

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Девочка страдала сахарным диабетом первого типа и нуждалась инсулине пожизненно. Но осенью 2021 года мама не дала ей инсулин и решила, что он ей не нужен и в дальнейшем. Состояние дочки ухудшилось, но мать не стала обращаться к докторам. Ребенок умер, сообщает свердловский облсуд.
Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности и назначили ей исправительные работы почти на два года (1 год и 10 месяцев) с удержанием 10% из зарплаты.
Однако этот приговор был обжалован стороной защиты и опротестован прокурором. Но суд решил все же оставить его без изменений.