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Отказавшейся лечить тяжелобольную дочь женщине из Екатеринбурга вынесен приговор

Отказавшейся лечить тяжелобольную дочь женщине из Екатеринбурга вынесен приговор

15 августа 2023, 07:41
Фото: 1MI
Приговор вынесен в отношении женщины, которая отказала в инсулине своей тяжелобольной дочери. Девочка скончалась. Ей было 11 лет.

Девочка страдала сахарным диабетом первого типа и нуждалась инсулине пожизненно. Но осенью 2021 года мама не дала ей инсулин и решила, что он ей не нужен и в дальнейшем. Состояние дочки ухудшилось, но мать не стала обращаться к докторам. Ребенок умер, сообщает свердловский облсуд.

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности и назначили ей исправительные работы почти на два года (1 год и 10 месяцев) с удержанием 10% из зарплаты.

Однако этот приговор был обжалован стороной защиты и опротестован прокурором. Но суд решил все же оставить его без изменений.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Суд#Приговор#Свердловская область#Инсулин#Ребенок#Происшествия#Тяжелобольная дочь#Женщина#Сахарный диабет#Доктор#Смерть#Исправительные работы
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