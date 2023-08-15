Отказавшейся лечить тяжелобольную дочь женщине из Екатеринбурга вынесен приговор

Девочка страдала сахарным диабетом первого типа и нуждалась инсулине пожизненно. Но осенью 2021 года мама не дала ей инсулин и решила, что он ей не нужен и в дальнейшем. Состояние дочки ухудшилось, но мать не стала обращаться к докторам. Ребенок умер, сообщает свердловский облсуд.