Переломы, травма головы и реанимация: ребенок младше двух лет выпал из окна в Тагиле

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Травмы ребенка носят тяжелый характер, сейчас маленький пациент в реанимации, сообщает источник TagilCity.ru. Среди повреждение — травма головы, переломы костей таза, перелом голени. В полицию Нижнего Тагила сообщение о ЧП уже поступило.
Сотрудники отдела полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводят проверку, разбираются в ситуации, — пояснили редакции TagilCity.ru в ведомстве.
Происшествие случилось в доме по улице Окунева.