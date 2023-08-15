Переломы, травма головы и реанимация: ребенок младше двух лет выпал из окна в Тагиле

Маленький ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле и находится в реанимации

Во вторник 15 августа в Нижнем Тагиле ребенок выпал из окна дома в Дзержинском районе. Сейчас малыш, которому нет и двух лет, находится в реанимации.