tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Маленький ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле и находится в реанимации

Переломы, травма головы и реанимация: ребенок младше двух лет выпал из окна в Тагиле

15 августа 2023, 16:35
Фото: 1MI

Маленький ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле и находится в реанимации

Во вторник 15 августа в Нижнем Тагиле ребенок выпал из окна дома в Дзержинском районе. Сейчас малыш, которому нет и двух лет, находится в реанимации.

Травмы ребенка носят тяжелый характер, сейчас маленький пациент в реанимации, сообщает источник TagilCity.ru. Среди повреждение — травма головы, переломы костей таза, перелом голени. В полицию Нижнего Тагила сообщение о ЧП уже поступило.

Сотрудники отдела полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводят проверку, разбираются в ситуации, — пояснили редакции TagilCity.ru в ведомстве.

Происшествие случилось в доме по улице Окунева. 

Читайте также:
Трехлетний мальчик выпал из окна высотки в ЕкатеринбургеРебенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге15 детей получили травмы при падении из окон в Екатеринбурге
#Александра Логинова#Нижний Тагил#Дети#Ребенок#Падение#Падение из окна#Реанимация#Больница#Происшествия#Эксклюзив
Подпишитесь
Владислав Пинаев стал вторым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила
Сегодня, 11:11
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:01
В центре Екатеринбурга появились пикеты «против криминала во власти»
Вчера, 12:02
И хвалили, и материли: косплей-прогулка прошла у школьницы из Нижнего Тагила
Сегодня, 08:04
485 раз за полгода в Тагиле выявлено превышение загрязняющих веществ с ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 09:48
Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»
Вчера, 13:21