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Первым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила стал бизнесмен из Новоуральска

Первым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила стал бизнесмен из Новоуральска

15 августа 2023, 15:17
Фото: Личная страница Никиты Ванаева ВК
Первым документы на конкурс на пост главы Нижнего Тагила подал бизнесмен из Новоуральска 37-летний Никита Ванаев. Об этом редакции TagilCity сообщил собственный источник.

Никита Ванаев из Новоуральска является генеральным директором ООО «Инвестжилстрой», передает источник TagilCity.

Застройщик работает на рынке с декабря 2016 года. Учредителем компании, судя по данным rusprofile, является администрация Новоуральского городского округа. Потенциальный градоначальник занимает должность гендиректора с февраля 2022 года.

ООО «Инвестжилстрой» был ответчиком по одному судебному делу в августе 2020, ещё до прихода Никиты Ванаева на должность гендиректора. Производство по делу было прекращено в декабре 2020-го.

Владислав Пинаев стал вторым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила
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Днем 15 августа действующий глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подал документы на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра. 27 сентября конкурсная комиссия проверит документы всех кандидатов, приём которых завершится 25 августа.

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Владислав Пинаев стал вторым участником конкурса на пост мэра Нижнего Тагила
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