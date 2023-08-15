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Published Сегодня, 09:52

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Updated Сегодня, 09:54

Под Березовским сын вынес на плечах заблудившуюся в лесу маму

Под Березовским сын вынес на плечах заблудившуюся в лесу маму

15 августа 2023, 09:52
Фото: "Лиза Алерт"
74-летнюю пенсионерку вынес на плечах из леса сын. Это произошло под Березовским. Пожилая женщина пошла за грибами и заблудилась.

Веру Васильевну весь день искали родственники. К полуночи они обратились к поисковикам. В результате они развернули ночную операцию по поискам пенсионерку. Ее нашли в тот момент, когда она спала под деревом, сообщили в отряде «Лиза Алерт».

При виде своей семьи бабушка заплакала. Из леса на плечах ее вынес старший сын. Известно, что заблудившаяся пенсионерка очень устала в лесу, но все же она чувствует себя хорошо.

Так как у нее больные ноги, заблудившись, она не стала ходить по лесу, а просто осталась на одном месте и ждала помощи. После случившегося родные попросили женщину больше не ходить в лес, но она ответила, что «все равно пойдет».

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#Дарья Сорокина#Березовский#Грибы#Поисковики#Пенсионерка#Заблудилась#Семья#Лес#Происшествия#Свердловская область
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