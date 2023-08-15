Под Березовским сын вынес на плечах заблудившуюся в лесу маму

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Веру Васильевну весь день искали родственники. К полуночи они обратились к поисковикам. В результате они развернули ночную операцию по поискам пенсионерку. Ее нашли в тот момент, когда она спала под деревом, сообщили в отряде «Лиза Алерт».
При виде своей семьи бабушка заплакала. Из леса на плечах ее вынес старший сын. Известно, что заблудившаяся пенсионерка очень устала в лесу, но все же она чувствует себя хорошо.
Так как у нее больные ноги, заблудившись, она не стала ходить по лесу, а просто осталась на одном месте и ждала помощи. После случившегося родные попросили женщину больше не ходить в лес, но она ответила, что «все равно пойдет».