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Поддельное сливочное масло найдено в Свердловской области

Поддельное сливочное масло найдено в Свердловской области

15 августа 2023, 14:11
Фото: 1MI
В Свердловской области на прилавках магазинов обнаружили некачественное сливочное масло. Производитель товара скрылся в неизвестном направлении.

Так, в сливочных маслах «Традиционное» и «Крестьянское» выявлены нарушения в массовой доли жира, влаги и различных кислот. Такое масло продавалось еще в Воронежской области, рассказали в пресс-службе общественной потребительской инициативы.

В свердловской прокуратуре сообщили, что Россельхознадзор тоже обнаружил подделку в данной продукции. Сотрудники прокуратуры вызвали бизнесмена для выяснения обстоятельств производства товара, однако он не явился. В полицию передали материалы дела.

Напомним, в Челябинской области нашли фальсифицированное сливочное масло, декларация на производство которого отозвали в июне 2023 года из-за выявленных нарушений.

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