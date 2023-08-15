Поддельное сливочное масло найдено в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Так, в сливочных маслах «Традиционное» и «Крестьянское» выявлены нарушения в массовой доли жира, влаги и различных кислот. Такое масло продавалось еще в Воронежской области, рассказали в пресс-службе общественной потребительской инициативы.
В свердловской прокуратуре сообщили, что Россельхознадзор тоже обнаружил подделку в данной продукции. Сотрудники прокуратуры вызвали бизнесмена для выяснения обстоятельств производства товара, однако он не явился. В полицию передали материалы дела.
Напомним, в Челябинской области нашли фальсифицированное сливочное масло, декларация на производство которого отозвали в июне 2023 года из-за выявленных нарушений.