«Ползают в квартирах»: тараканы атаковали дом в Завокзальном в Екатеринбурге

Тараканы были замечены в доме №22а на улице Армавирской. Жители утверждают, что ползают они и в квартирах, и в подъезде. В управляющую организацию они обращались трижды, но, как утверждают, безрезультатно. Они не стали проводить дезинфекцию помещений.