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Updated Сегодня, 08:19

На полчища тараканов жалуются жители Екатеринбурга

«Ползают в квартирах»: тараканы атаковали дом в Завокзальном в Екатеринбурге

15 августа 2023, 08:17
Фото: 1MI

На полчища тараканов жалуются жители Екатеринбурга

Тараканы были замечены в Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга. Об этом сообщили жильцы одного из домов.

По их словам, насекомые заполонили целый подъезд. Управляющая компания не помогла решить их проблему. Об этом сообщает Е1.

Тараканы были замечены в доме №22а на улице Армавирской. Жители утверждают, что ползают они и в квартирах, и в подъезде. В управляющую организацию они обращались трижды, но, как утверждают, безрезультатно. Они не стали проводить дезинфекцию помещений.

Ранее в подобной ситуации оказались жители дома на Химмаше. Там жильцов атакуют тараканы уже на протяжении нескольких лет.

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#Тараканы#Завокзальный микрорайон#Жильцы#Подъезд#Управляющая компания#Дезинфекция#Происшествия#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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