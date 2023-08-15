«Ползают в квартирах»: тараканы атаковали дом в Завокзальном в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
По их словам, насекомые заполонили целый подъезд. Управляющая компания не помогла решить их проблему. Об этом сообщает Е1.
Тараканы были замечены в доме №22а на улице Армавирской. Жители утверждают, что ползают они и в квартирах, и в подъезде. В управляющую организацию они обращались трижды, но, как утверждают, безрезультатно. Они не стали проводить дезинфекцию помещений.
Ранее в подобной ситуации оказались жители дома на Химмаше. Там жильцов атакуют тараканы уже на протяжении нескольких лет.