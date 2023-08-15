Потолок рухнул в поликлинике в Артемовском

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Инцидент случился утром 14 августа. На первом этаде в фойе поликлиники рухнул потолок. В результате случившегося никто не пострадал.
В ходе проверки будут выяснены причины случившегося, а также дана оценка действиям ответственных за безопасность.
Напомним, ранее на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске рухнула труба. В результате три человека пострадали. Это были альпинисты, которые выполняли подготовку к демонтажу трубы. Они находились на высоте 55 метров.