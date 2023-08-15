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Published Сегодня, 05:27

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Потолок рухнул в поликлинике в Артемовском

Потолок рухнул в поликлинике в Артемовском

15 августа 2023, 05:27
Фото: 1MI
В поликлинике в Артемовском рухнул потолок. По данному факту прокуратура начала проверку.

Инцидент случился утром 14 августа. На первом этаде в фойе поликлиники рухнул потолок. В результате случившегося никто не пострадал.

В ходе проверки будут выяснены причины случившегося, а также дана оценка действиям ответственных за безопасность.

Напомним, ранее на Богословском алюминиевом заводе в Краснотурьинске рухнула труба. В результате три человека пострадали. Это были альпинисты, которые выполняли подготовку к демонтажу трубы. Они находились на высоте 55 метров.

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#Больница#Потолок#Проверка#Прокуратура#Происшествия#Артемовский#Ирина Кирилова
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