Пожилая женщина в Екатеринбурге напала на девушку с ребенком

У мамы с ребенком был кот, с которым они играли. Неподалеку от них находились другие дети. В какой-то момент мимо проходящая пенсионерка стала возмущаться и ругаться с девушкой. Вскоре от словесной перепалки обе екатеринбурженки перешли к драке, пишет Ура.ру.