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Пожилая женщина в Екатеринбурге напала на девушку с ребенком

Пожилая женщина в Екатеринбурге напала на девушку с ребенком

15 августа 2023, 03:27
Фото: 1MI
Пожилая жительница Екатеринбурга поругалась во дворе жилого дома с девушкой с ребенком. Конфликт случился вечером 14 августа 2023 года.

У мамы с ребенком был кот, с которым они играли. Неподалеку от них находились другие дети. В какой-то момент мимо проходящая пенсионерка стала возмущаться и ругаться с девушкой. Вскоре от словесной перепалки обе екатеринбурженки перешли к драке, пишет Ура.ру.

В происходящее вмешалась другая прохожая, а молодая горожанка вместе со своим ребенком отправилась домой. Почему женщины стали ругаться — неизвестно. Через некоторое время во двор, где произошел инцидент, приехала полиция.

Напомним, недавно в Екатеринбурге местная жительница подралась с мальчиком. По ее словам она сделала ему замечание, а он в ответ стал ругаться на нее.

Женщина подралась со школьником в Екатеринбурге
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