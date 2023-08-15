Пожилая женщина в Екатеринбурге напала на девушку с ребенком

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
У мамы с ребенком был кот, с которым они играли. Неподалеку от них находились другие дети. В какой-то момент мимо проходящая пенсионерка стала возмущаться и ругаться с девушкой. Вскоре от словесной перепалки обе екатеринбурженки перешли к драке, пишет Ура.ру.
В происходящее вмешалась другая прохожая, а молодая горожанка вместе со своим ребенком отправилась домой. Почему женщины стали ругаться — неизвестно. Через некоторое время во двор, где произошел инцидент, приехала полиция.
Напомним, недавно в Екатеринбурге местная жительница подралась с мальчиком. По ее словам она сделала ему замечание, а он в ответ стал ругаться на нее.