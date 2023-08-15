Пьяный мужчина пытался убить покупателя круглосуточного магазина в Екатеринбурге

Мужчина зашел в магазин к своей сожительнице, которая работала там продавцом. В какой-то момент между ним и покупателем возник конфликт. Екатеринбуржец, вооружившись ножом, ударил своего оппонента более девяти раз, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.