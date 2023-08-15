Пьяный мужчина пытался убить покупателя круглосуточного магазина в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:38
Мужчина зашел в магазин к своей сожительнице, которая работала там продавцом. В какой-то момент между ним и покупателем возник конфликт. Екатеринбуржец, вооружившись ножом, ударил своего оппонента более девяти раз, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Пострадавший смог убежать из магазина и обратился к врачам, которые оказали ему необходимую помощь. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Эксперт вынес заключение о нанесении потерпевшему повреждений, которые нанесли тяжкий вред его здоровью.
В августе 2023 года районный суд приговорил подсудимого к тюремному заключению сроком на девять лет и шесть месяцев в колонии особого режима.
Напомним, 2 августа 2023 года в Первоуральске местный житель убил ножом свою бывшую возлюбленную, приревновав ее к другому мужчине. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.