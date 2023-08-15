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Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

С погибшим на СВО бойцом отряда «Шторм Z» простились под Каменском-Уральским

С погибшим на СВО бойцом отряда «Шторм Z» простились под Каменском-Уральским

15 августа 2023, 05:04
Фото: 1MI
сПохороны погибшего на СВО бойца отряда «Шторм Z» 46-летнего Александра Казанцева прошли под Каменском-Уральским.

Мужчина скончался в ходе боев в районе поселка Белогоровка Луганской Народной Республики. Бойцы выполняли задачу, сообщили в администрации Каменского района. Александр до последнего оставался верным воинской присяге, пишет Е1.

Напомним, ранее стало известно о погибшем в ходе спецоперации Алексее Сырятовом. С ним простились в поселке Левиха Кировградского ГО. Мужчине было 42 года. У него остались жена и двое детей.

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