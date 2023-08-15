С погибшим на СВО бойцом отряда «Шторм Z» простились под Каменском-Уральским

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Мужчина скончался в ходе боев в районе поселка Белогоровка Луганской Народной Республики. Бойцы выполняли задачу, сообщили в администрации Каменского района. Александр до последнего оставался верным воинской присяге, пишет Е1.
Напомним, ранее стало известно о погибшем в ходе спецоперации Алексее Сырятовом. С ним простились в поселке Левиха Кировградского ГО. Мужчине было 42 года. У него остались жена и двое детей.