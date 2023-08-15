Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Что известно о событиях того дня, о чем говорит виновник происшествия и какую роль в истории играют тагильские спасатели, рассказывает TagilCity.ru.
Поздним вечером 28 июля семья Ивана Подмазова вместе с друзьями решила прокатиться на сапбордах по Тагильскому пруду. Доски у компании были собственные, так как Иван является организатором сплавов на сапах. По его словам, в этот день было решено протестировать подсветку, поэтому все доски шли с включенными светодиодными лентами.
Несмотря на это, на обратном пути в сапборд Ирины на полном ходу врезался катер. Вместе с девушкой на доске был ее 9-летний сын. Мальчик при столкновении не пострадал, а его мама получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ее без сознания госпитализировали в ГБ №1. Иван утверждает, что оба человека на катере были пьяны, а сама лодка двигалась в полной темноте без освещения.
Один из них некий Никита Карпов, который зарабатывает катанием на этом катере людей. […]. После столкновения виновные пытались поднять мою жену на лодку, но не могли, потому что были пьяны. Мой друг был на каяке и быстрее нас подплыл к месту трагедии. Помог поднять Ирину из воды, после чего доплыли до пантона, который находится в районе дома по ул. Горошникова д. 3, — рассказал Иван Подмазов в посте на своей странице во «ВКонтакте».
Однако история на этом не закончилась, так как к причалу приехали спасатели из «Центра защиты населения».
На спасательном катере (кто вызвал мне не известно) приплыли два человека в штатском. Одним из них был мне ранее известный Евгений Ступин, который так же был сильно пьяный и говорил, что давайте не будем вызывать полицию и решим все на месте. Прибывшие спасатели не предприняли мер по оказанию помощи пострадавшей и не вызывали соответствующие службы, действовали, по моей оценке, крайне не профессионально. По диалогу спасателей с виновником было понятно, что они знакомы. И в момент, когда мы отвлеклись, чтобы доставить Ирину до скорой помощи, виновник сел в лодку и скрылся в ночи. И спасатели не предприняли никаких действий, чтобы его остановить, либо выяснить куда он уплыл, — поделился Иван.
Сразу после происшествия полиция Нижнего Тагила инициировала проверку, а через полторы недели было возбуждено уголовное доло по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Пока оно бесфигурантное при том, что личность управлявшего катером установлена.
После публикации TagilCity.ru проверку начала транспортная прокуратура. В ведомстве пообещали установить соблюдения требований во время использования малых судов. По итогам прокуратура примет соответствующие меры.
Также ситуацию прокомментировал руководитель «Центра защиты населения» Сергей Коперкин. Он сообщил TagilCity.ru, что спасатели оказали Ирине первую помощь, а после передали врачам скорой. На заявление Ивана Подмазова о нетрезвом спасателе директор ЦЗН ответил, что при заступлении и сдаче дежурства все сотрудники проходят обязательное медицинское освидетельствование.
Никита Карпов, который был за штурвалом катера, наехавшего на Ирину, заявил в интервью ОТВ, что был абсолютно трезв. А не заметил он ее, потому что сапборд был без подсветки.
Был, действительно, трезвый. Я с ходовым шел, а ее было вообще никак не видно. То есть я увидел часть их (сапбордистов — прим. редакции) и ушел влево. Она одна была, отдельно от них. Без подсветки, без ничего, — рассказал Никита Карпов «Областному телевидению».
Однако на кадрах с городской камеры видно, что катер двигается по пруду в полной темноте, его можно заметить лишь по тени на воде. Тогда как сапборд Ирины подсвечен и виден издалека.
Ту же версию с отсутствием подсветки выдвинул руководитель тагильских спасателей Сергей Коперкин в беседе с Е1, ссылаясь на слова Карпова и свидетелей. А начальник спасательной станции и вовсе заявил, что Ирина была пьяна в момент столкновения.
Ступин был трезвый. Он прошел предрейсовый осмотр. Вы в курсе, что девушка, которая пострадала, тоже пьяная была? Это официальное медицинское заключение, — заявил спасатель журналистам ОТВ, не предъявляя при этом никаких доказательств сказанному.
При этом на кадрах видео, сделанном в момент приезда спасателей, слышно как Евгений Ступин говорит:
Я сейчас нетрезвый. Это был мой катер. Я занимаюсь извозом здесь.
Согласно открытым данным, Евгений Ступин вступил в ряды тагильских спасателей в октябре 2020 года. До этого он являлся владельцем бизнеса по прокату катеров на Тагильском пруду. ИП было ликвидировано в апреле 2021 года, видимо в связи с поступлением на государственную службу.
Правда очевидцы утверждают, что спасатель продолжает оставаться фактическим владельцем прокатного бизнеса на пруду. Это подтверждают и слова Ступина на видео: «Я занимаюсь извозом». Кроме того, Евгений, судя по фотографиям из соцсетей, является другом или приятелем Никиты Карпова, который был за штурвалом катера, сбившего Ирину Подмазову.
Трагедия на Тагильском пруду вызвала бурное обсуждение среди горожан. Большинство встало на сторону семьи Подмазовых. Но были и те, кто посчитал, что девушка сама виновата в произошедшем, так как не подумала о безопасности, выходя на сапе в темное время суток.
В поддержку Ирины выступили и общественники Нижнего Тагила — руководитель АНО «Шаг вперед» Александр Коченков, Илья Коровин (Тагильчанинъ), руководитель АНО «Волшебники» Антон Султанов. Последний поделился своей историей конфликта со спасателями во время инва-сплава по Тагильскому пруду.
А еще накануне дня рождения Ирины, 13 августа, в одном из баров города прошел концерт, на котором выступили музыканты и поэты. Таким образом творческие люди Нижнего Тагила решили поддержать ее, пока девушка находится в больнице.
Сейчас Ирина уже пришла в сознание и общается с Иваном с помощью жестов.
Каждый день ее навещаю, вижу все улучшения! Радуюсь каждому положительному моменту и веду дневник всех побед! Вчера у нас с ней даже состоялся диалог, она отвечала на мои вопросы, кивая головой! Пыталась сказать, но из-за трахеостомической трубки сделать этого не смогла, а я пытался понять, но все тщетно! Взгляд уже более ясный! — рассказал Иван на своей странице в соцсетях.