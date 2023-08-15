Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле

Несмотря на это, на обратном пути в сапборд Ирины на полном ходу врезался катер. Вместе с девушкой на доске был ее 9-летний сын. Мальчик при столкновении не пострадал, а его мама получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ее без сознания госпитализировали в ГБ №1. Иван утверждает, что оба человека на катере были пьяны, а сама лодка двигалась в полной темноте без освещения.