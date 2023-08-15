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В Анталью прибыли первые пассажиры из Екатеринбурга, чей рейс задержали на трое суток

В Анталью прибыли первые пассажиры из Екатеринбурга, чей рейс задержали на трое суток

15 августа 2023, 04:50
Фото: 1MI
Самолет из Екатеринбурга в Анталью доставил первых пассажиров рейса, который был задержан на трое суток. Прибытие осуществилось вечером 14 августа 2023 года.

Перелет по данному маршруту осуществлял лайнер авиакомпании «Икар». На борту находилось почти 400 человек, рассказали в пресс-службе Росавиации.

Обратно в Екатеринбург на этом же самолете летели 429 пассажиров.

Напомним, самолет должен был вылететь 13 июня 2023 года. Однако несколько раз рейс переносили, информация об этом появлялась на онлайн-табло Кольцово. По данном Уральской транспортной прокуратуры, задержка связана с тем, что нет свободного самолета.

Авиарейс из Екатеринбурга в Анталью задержан почти на двое суток
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