В Анталью прибыли первые пассажиры из Екатеринбурга, чей рейс задержали на трое суток

Напомним, самолет должен был вылететь 13 июня 2023 года. Однако несколько раз рейс переносили, информация об этом появлялась на онлайн-табло Кольцово. По данном Уральской транспортной прокуратуры, задержка связана с тем, что нет свободного самолета.