В Анталью прибыли первые пассажиры из Екатеринбурга, чей рейс задержали на трое суток

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Перелет по данному маршруту осуществлял лайнер авиакомпании «Икар». На борту находилось почти 400 человек, рассказали в пресс-службе Росавиации.
Обратно в Екатеринбург на этом же самолете летели 429 пассажиров.
Напомним, самолет должен был вылететь 13 июня 2023 года. Однако несколько раз рейс переносили, информация об этом появлялась на онлайн-табло Кольцово. По данном Уральской транспортной прокуратуры, задержка связана с тем, что нет свободного самолета.