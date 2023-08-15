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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:31

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в лифте

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в лифте

15 августа 2023, 05:12
Фото: 1MI
Неизвестный мужчина набросился на молодую жительницу Екатеринбурга в лифте. Инцидент произошел вечером 14 августа 2023 года.

Девушка возвращалась домой и зашла в подъезд, следом за ней проследовал незнакомый ей мужчина. Когда она оказалась в лифте и нажала на кнопку, незнакомец тоже зашел внутрь. Екатеринбурженка испугалась и сделала вид, что разговаривает по телефону, а неизвестный попытался на нее напасть, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Горожанка ударила злоумышленника своими ключами. Когда лифт приехал на нужный этаж и открылся, незнакомец убежал. Девушка намерена обратиться в полицию с заявлением по факту нападения.

Напомним, ночью 1 июля 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестный мужчина избил в подъезде девушку, которая шла домой с работы. Пострадавшая обратилась в полицию и в скорую помощь.

Неизвестный избил девушку в подъезде ее дома на Вагонке в Нижнем Тагиле
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