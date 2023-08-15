В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в лифте

Девушка возвращалась домой и зашла в подъезд, следом за ней проследовал незнакомый ей мужчина. Когда она оказалась в лифте и нажала на кнопку, незнакомец тоже зашел внутрь. Екатеринбурженка испугалась и сделала вид, что разговаривает по телефону, а неизвестный попытался на нее напасть, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».