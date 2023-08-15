В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в лифте

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Девушка возвращалась домой и зашла в подъезд, следом за ней проследовал незнакомый ей мужчина. Когда она оказалась в лифте и нажала на кнопку, незнакомец тоже зашел внутрь. Екатеринбурженка испугалась и сделала вид, что разговаривает по телефону, а неизвестный попытался на нее напасть, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Горожанка ударила злоумышленника своими ключами. Когда лифт приехал на нужный этаж и открылся, незнакомец убежал. Девушка намерена обратиться в полицию с заявлением по факту нападения.
Напомним, ночью 1 июля 2023 года в Нижнем Тагиле неизвестный мужчина избил в подъезде девушку, которая шла домой с работы. Пострадавшая обратилась в полицию и в скорую помощь.