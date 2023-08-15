В Екатеринбурге разыскивается вор, укравший из магазина 20 кг орехов

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Добычей стали 1,5 килограмма фундука, 4 килограмма фисташек, 7,5 килограммов кешью, 9 килограммов миндаля. Предполагается, что все похищенное подозреваемый продал, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Полицейские просят граждан, которые опознали похитителя, сообщить его данные по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантирована. Также в полиции обратились к самому молодому человеку. Они попросили его добровольно явиться в отделение полиции № 14 (Баумана, 11), дать пояснения и возместить ущерб.