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В Екатеринбурге разыскивается вор, укравший из магазина 20 кг орехов

В Екатеринбурге разыскивается вор, укравший из магазина 20 кг орехов

15 августа 2023, 10:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге разыскивается молодой человек, которого подозревают в раже нескольких коробок орехов из магазина. Инцидент случился в марте 2023 года. Тогда мужчина зашел в магазин на удице Фрезеровщиков и вынес упаковки.

Добычей стали 1,5 килограмма фундука, 4 килограмма фисташек, 7,5 килограммов кешью, 9 килограммов миндаля. Предполагается, что все похищенное подозреваемый продал, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские просят граждан, которые опознали похитителя, сообщить его данные по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантирована. Также в полиции обратились к самому молодому человеку. Они попросили его добровольно явиться в отделение полиции № 14 (Баумана, 11), дать пояснения и возместить ущерб.

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