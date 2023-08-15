В генеральный план Горноуральского ГО внесут изменения для расширения кладбищ

Изначально на работы было выделено 10 миллионов рублей. Договор на сумму в восемь миллионов рублей заключен с ООО «Проектар» из Екатеринбурга. Выполнение научных исследований поделено на несколько этапов. Окончательная дата сдачи проекта — 31 марта 2025 года.