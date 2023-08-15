В генеральный план Горноуральского ГО внесут изменения для расширения кладбищ

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Изначально на работы было выделено 10 миллионов рублей. Договор на сумму в восемь миллионов рублей заключен с ООО «Проектар» из Екатеринбурга. Выполнение научных исследований поделено на несколько этапов. Окончательная дата сдачи проекта — 31 марта 2025 года.
Работы будут проводиться в селах Лая, Николо-Павловское, Покровское, а также поселках Горноуральский, Черноисточинск и Новоасбест. Сотрудники подрядной организации актуализируют картографическую информацию и установят границы населенных пунктов округа.
ООО «Проектар» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2019 году. Директором общества является Марина Ермакова, компания занимается планировкой различных территорий. Фирма выполняла работы для администраций Первоуральского ГО, Североуральского ГО, Режевского ГО и других заказчиков. Всего было заключено 54 госконтракта на общую сумму в 64,5 миллиона рублей.