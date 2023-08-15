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В генеральный план Горноуральского ГО внесут изменения для расширения кладбищ

В генеральный план Горноуральского ГО внесут изменения для расширения кладбищ

15 августа 2023, 12:30
Фото: 1MI
В генеральный план Горноуральского городского округа будут внесены изменения для расширения существующих кладбищ, а также разработки месторождений полезных ископаемых.

Изначально на работы было выделено 10 миллионов рублей. Договор на сумму в восемь миллионов рублей заключен с ООО «Проектар» из Екатеринбурга. Выполнение научных исследований поделено на несколько этапов. Окончательная дата сдачи проекта — 31 марта 2025 года.

Работы будут проводиться в селах Лая, Николо-Павловское, Покровское, а также поселках Горноуральский, Черноисточинск и Новоасбест. Сотрудники подрядной организации актуализируют картографическую информацию и установят границы населенных пунктов округа.

ООО «Проектар» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2019 году. Директором общества является Марина Ермакова, компания занимается планировкой различных территорий. Фирма выполняла работы для администраций Первоуральского ГО, Североуральского ГО, Режевского ГО и других заказчиков. Всего было заключено 54 госконтракта на общую сумму в 64,5 миллиона рублей.

32 миллиона выделено на содержание кладбищ в Нижнем Тагиле и пригороде
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