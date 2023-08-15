В мэрии Нижнего Тагила наградили волонтеров и спасателей за тушение пожаров

Волонтеры объединения «Дружина НТ» 15 августа получили из рук главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева благодарственные письма. Также на прием к главе были приглашены представители МЧС, поисково-спасательной службы, Нижнетагильского лесничества, среди которых — диспетчеры, трактористы, лесничие и многие другие представители служб.