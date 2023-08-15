В мэрии Нижнего Тагила наградили волонтеров и спасателей за тушение пожаров

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 10:02
Волонтеры объединения «Дружина НТ» 15 августа получили из рук главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева благодарственные письма. Также на прием к главе были приглашены представители МЧС, поисково-спасательной службы, Нижнетагильского лесничества, среди которых — диспетчеры, трактористы, лесничие и многие другие представители служб.
Имена награждаемых — а их был не один десяток — зачитывал начальник отдела гражданской защиты Андрей Мишин.
С моей точки зрения, Бог нас пока милует, глобально. Невьянск, Алапаевск пострадали. Именно ваша работа позволила сделать так, чтобы пожары не разрослись. Спасибо большое! Спасибо и официальным службам МЧС. Я посмотрел, как ребята работают — мужество и отвага. Наши на подхвате, — сказал глава.
Большинство присутствующих — мужчины, но также есть женщины, которые участвовали в организации взаимодействия волонтеров и трансфера до мест назначения.
Милые, хрупкие создания. Так получилось, все понимали, если мы пропустим, то будет несчастье, будет Сосьва, Таежный. Все отстояли, — отметил Вячеслав Пинаев.
Для спасателей закупили два прицепа, а также ранцы. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила, отметив, что городу предстоит максимально укомплектовать службу спасения.
Службу спасения будем укомплектовывать до конца. Понимаем, что у нас есть официальные наши защитники, но тем не менее я думаю, мы надежная опора и поддержка в каких-то ситуациях. Тоже принимаем участие в этом деле, — сообщил Владислав Пинаев.