В Серове избран новый глава

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Главой он стал еще на пять лет. Свой голос за Василия Сизикова отдали 20 парламентарием, а за заместителя главы СГО Андрея Пикулева проголосовал один депутат.
Представил депутатам предложения по решению наиболее актуальных и проблемных для Серовского городского округа вопросов местного значения. Благодарю за поддержку и оказанное доверие, — сказал Василий Сизиков.
Отметим, что глав муниципалитетов на Среднем Урале по избирают местные парламентарии.