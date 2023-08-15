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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

В Серове избран новый глава

В Серове избран новый глава

15 августа 2023, 10:52
Фото: 1MI
Главой Серова практически единогласно выбран Василий Сизиков. Его переизбрали депутаты Думы Серовского городского округа.

Главой он стал еще на пять лет. Свой голос за Василия Сизикова отдали 20 парламентарием, а за заместителя главы СГО Андрея Пикулева проголосовал один депутат.

Представил депутатам предложения по решению наиболее актуальных и проблемных для Серовского городского округа вопросов местного значения. Благодарю за поддержку и оказанное доверие, — сказал Василий Сизиков.

Отметим, что глав муниципалитетов на Среднем Урале по избирают местные парламентарии.

Главой Нижнетуринского городского округа избран Андрей Постовалов
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#Дарья Сорокина#Дума#Серов#Василий Сизиков#Муниципалитеты#Средний Урал#Политика#Свердловская область
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