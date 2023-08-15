В Среднеуральске разгорелся пожар на полигоне с бытовыми отходами

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Из-за разгоревшегося пламени страдают местные жители, у которых в связи с данным происшествием ухудшилось здоровье. При этом, по их словам, местная администрация на их заявления не реагирует, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
В СК начали проводить проверку. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах. Доклад о результатах проверки предоставит временно исполняющий обязанности главы свердловского Следкома Анатолий Надбитов.
Напомним, 1 августа 2023 года в селе под Нижним Тагилом произошел пожар на складе для хранения зерна. Пострадавших в результате возгорания нет. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки.