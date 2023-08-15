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В Среднеуральске разгорелся пожар на полигоне с бытовыми отходами

В Среднеуральске разгорелся пожар на полигоне с бытовыми отходами

15 августа 2023, 05:37
Фото: 1MI
На полигоне твердых бытовых отходов около государственной районной электростанции в Среднеуральске вспыхнул огонь.

Из-за разгоревшегося пламени страдают местные жители, у которых в связи с данным происшествием ухудшилось здоровье. При этом, по их словам, местная администрация на их заявления не реагирует, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В СК начали проводить проверку. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об итогах. Доклад о результатах проверки предоставит временно исполняющий обязанности главы свердловского Следкома Анатолий Надбитов.

Напомним, 1 августа 2023 года в селе под Нижним Тагилом произошел пожар на складе для хранения зерна. Пострадавших в результате возгорания нет. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки.

Склад для хранения зерна сгорел в селе под Нижним Тагилом
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